Уничтожено 80 вражеских БПЛА из 95, есть попадания на 8 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 3 января 2026 года войска РФ атаковали Украину 95 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаевской области, есть отключение электроэнергии.

