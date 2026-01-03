Уничтожено 80 вражеских БПЛА из 95, есть попадания на 8 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 3 января 2026 года войска РФ атаковали Украину 95 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг массированно атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаевской области, есть отключение электроэнергии.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль