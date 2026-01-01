Уничтожено 176 вражеских БПЛА из 205. Есть попадания в 15 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 1 января 2026 года войска РФ атаковали Украину 205 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 130 из них "шахеды".

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА по 15 локациям.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.

Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.

Впоследствии стало известно о массированной атаке РФ на Волынь. В частности, несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания.

Враг также пытался нанести удар по Ривненской области, однако там последствий не зафиксировано.

