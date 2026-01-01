Уничтожено 176 вражеских БПЛА из 205. Есть попадания в 15 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 1 января 2026 года войска РФ атаковали Украину 205 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 130 из них "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА по 15 локациям.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
- Уже известно, что враг несколькими волнами атаковал Одессу, вспыхнули пожары, повреждены дома.
- Также отмечалось, что враг нанес удары дронами по Луцку, в городе пожар.
- Впоследствии стало известно о массированной атаке РФ на Волынь. В частности, несколько десятков БПЛА атаковали объекты критической инфраструктуры, есть попадания.
- Враг также пытался нанести удар по Ривненской области, однако там последствий не зафиксировано.
