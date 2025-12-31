Силы ПВО работают на Киевщине: враг атакует беспилотниками
Вечером среды, 31 декабря, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Работает ПВО
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Жителей области призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Атака беспилотников
- Напомним, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
