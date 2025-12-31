РУС
Новости Атака беспилотников
664 2

Силы ПВО работают на Киевщине: враг атакует беспилотниками

В Киевской области силы ПВО отражают атаку врага

Вечером среды, 31 декабря, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Работает ПВО

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Атака беспилотников

  • Напомним, что вечером среды, 31 декабря, Россия атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Читайте также: Тревога в Украине: Россия нанесла удар беспилотниками (обновлено)

а якщо з міста запуска кацапської ***** провести азімут, то це маро лаго!
показать весь комментарий
31.12.2025 22:59 Ответить
а обламки? - скільки кіло треба?
показать весь комментарий
31.12.2025 23:00 Ответить
 
 