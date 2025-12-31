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Новини Атака безпілотників
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Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує безпілотниками

На Київщині сили ППО відбивають атаку ворога

Ввечері середи, 31 грудня, у Київській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Працює ППО

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Атака безпілотників

  • Нагадаємо, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Читайте також: Тривога в Україні: Росія завдала удару безпілотниками (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (6108) Київська область (4714) ППО (4275) атака (1812)
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