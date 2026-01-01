Знешкоджено 176 ворожих БпЛА із 205. Є влучання на 15 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 01 січня 2026 року війська РФ атакували Україну 205-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 130 із них "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
- Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.
- Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.
- Згодом стало відомо про масовану атаку РФ на Волинь. Зокрема, кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання.
- Намагався ворог також ударити по Рівненщині, однак там наслідків не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
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