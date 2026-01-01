Знешкоджено 176 ворожих БпЛА із 205. Є влучання на 15 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 01 січня 2026 року війська РФ атакували Україну 205-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 130 із них "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 176 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено 101 ворожий БпЛА зі 127, є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили

Наслідки

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері середи, 31 грудня, Росія атакує Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Вже відомо, що ворог кількома хвилями атакував Одесу, спалахнули пожежі, пошкоджено будинки.

Також зазначалося, що ворог ударив дронами по Луцьку, у місті пожежа.

Згодом стало відомо про масовану атаку РФ на Волинь. Зокрема, кілька десятків БпЛА атакували об’єкти критичної інфраструктури, є влучання.

Намагався ворог також ударити по Рівненщині, однак там наслідків не зафіксовано.

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