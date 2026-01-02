У Київській області зафіксовано порушення строків оприлюднення інформації про графіки відключень

Державна інспекція енергетичного нагляду виявила в Київській області порушення послідовності застосування графіків погодинних відключень, що в окремих випадках призводило до перевищення тривалості відключень та нерівномірного розподілу навантаження.

Про це йдеться в повідомленні Держенергонагляду за результатами позапланових заходів контролю щодо ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Як повідомляється, також зафіксовано окремі випадки перевищення сумарної тривалості відключень.

При цьому частину виявлених порушень оператором системи розподілу було усунуто безпосередньо під час проведення перевірки.

Під час перевірки оператора системи розподілу в Київській області встановлено, що загалом відключення здійснювалися почергово з дотриманням максимальної тривалості.

У низці випадків незастосування графіків погодинних відключень було пов'язане з аварійними пошкодженнями мереж, відсутністю дистанційного керування на окремих підстанціях, а також наявністю об'єктів критичної інфраструктури та розподіленої генерації.

Перевірки дозволили чітко відокремити порушення від об'єктивних технічних обмежень.

Водночас зафіксовано порушення строків оприлюднення інформації про графіки погодинних відключень, а також розміщення на офіційному веб-сайті інформації, що не повністю відповідала фактичному режиму електропостачання.

Також виявлено окремі випадки коригування обсягів відключень без дотримання встановлених часових інтервалів, що впливало на рівномірність розподілу навантаження між чергами.

За результатами перевірки складено акти та видано приписи, виконання яких перебуває на контролі Держенергонагляду.

Окрім того, в місті Києві встановлено, що надмірне навантаження на обладнання та, як наслідок, аварійні відключення впливали на дотримання доведених графіків і тривалість знеструмлень.

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Як повідомлялося, Україна в грудні 2025 року збільшила імпорт електроенергії на 53% порівняно з листопадом – до майже 640 тис. МВт-год. Цей показник є рекордним у 2025 році.

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Як повідомлялося, попит на імпорт електроенергії в Україну значно перевищив доступні потужності.