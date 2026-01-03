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Новини Атака БпЛА на Київщину
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Нічна атака РФ на Київщину: пошкоджено будинки в Обухівському районі

знищення російського безпілотника

Уночі 3 січня війська РФ знову здійснили атаку дронами по мирних населених пунктах Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Як зазначається, в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

"На щастя, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує безпілотниками

Пошкоджено будинки

Водночас, унаслідок атаки в Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, гаражного приміщення та двох автомобілів. У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади й покрівлі.

На місці працюють всі відповідні оперативні служби, фіксуючи наслідки ворожої атаки.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що сили ППО працювали на Київщині, ворог атакував столицю та область безпілотниками.
  • Загалом, за даними Повітряних сил, знешкоджено 80 ворожих БпЛА із 95, є влучання на 8 локаціях.

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Київська область (4715) обстріл (35161) Шахед (2334)
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