Нічна атака РФ на Київщину: пошкоджено будинки в Обухівському районі

Уночі 3 січня війська РФ знову здійснили атаку дронами по мирних населених пунктах Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Як зазначається, в області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

"На щастя, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

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Пошкоджено будинки

Водночас, унаслідок атаки в Обухівському районі зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, гаражного приміщення та двох автомобілів. У будинках вибито вікна, пошкоджено фасади й покрівлі.

На місці працюють всі відповідні оперативні служби, фіксуючи наслідки ворожої атаки.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що сили ППО працювали на Київщині, ворог атакував столицю та область безпілотниками.

Загалом, за даними Повітряних сил, знешкоджено 80 ворожих БпЛА із 95, є влучання на 8 локаціях.

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