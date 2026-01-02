Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує столицю та область безпілотниками
Пізно ввечері 2 січня у Київській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.
Про це повідомляють Київська ОВА та очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
ППО працює по ворожих дронах
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - повідомила КОВА о 22:38.
Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях, - повідомив Ткаченко о 22:53.
Атака безпілотників
Раніше повідомлялося, що ввечері 2 січня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
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