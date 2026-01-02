Сили ППО працюють на Київщині: ворог атакує столицю та область безпілотниками

Пізно ввечері 2 січня у Київській області працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляють Київська ОВА та очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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ППО працює по ворожих дронах

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - повідомила КОВА о 22:38.

Над столицею ворожі БпЛА. Зараз працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях, - повідомив Ткаченко о 22:53.

Атака безпілотників

Раніше повідомлялося, що ввечері 2 січня російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

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