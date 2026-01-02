Силы ПВО работают на Киевщине: враг атакует столицу и область беспилотниками

Поздно вечером 2 января в Киевской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщают Киевская ОВА и глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

ПВО работает по вражеским дронам

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - сообщила КГВА в 22:38.

Над столицей вражеские БПЛА. Сейчас работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах, - сообщил Ткаченко в 22:53.

Атака беспилотников

Ранее сообщалось, что вечером 2 января российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

