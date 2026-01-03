Ночная атака РФ на Киевщину: повреждены дома в Обуховском районе
Ночью 3 января войска РФ снова осуществили атаку дронами по мирным населенным пунктам Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Как отмечается, в области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.
"К счастью, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
Повреждены дома
В то же время, в результате атаки в Обуховском районе зафиксировано повреждение двух частных домов, гаражного помещения и двух автомобилей. В домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.
На месте работают все соответствующие оперативные службы, фиксируя последствия вражеской атаки.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что силы ПВО работали в Киевской области, враг атаковал столицу и область беспилотниками.
- В целом, по данным Воздушных сил, обезврежено 80 вражеских БПЛА из 95, есть попадания в 8 локациях.
