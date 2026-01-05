Массированная атака РФ: на Киевщине погиб мужчина, обесточен Славутич

Ночью 5 января российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"Этой ночью враг снова цинично и массированно атакует Киевскую область.

Под ударом - мирные города и села, дома обычных людей, объекты критической инфраструктуры. Террор против гражданского населения продолжается", - говорится в сообщении.

Жертвы среди гражданских

В Фастовском районе вражеской атаки погиб мирный житель - мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.

Удары по гражданской инфраструктуре

На данный момент в Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилые дома, гаражи, два автомобиля, производственные и складские помещения.

Из-за вражеской атаки отключено электричество в Славутиче. Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Город - с теплом и водой.

Задержка поездов

По информации АО "Укрзалізниця", в Киевской области фиксируется задержка пригородных рейсов:

Поезд №6002 Фастов-1 – Киев отправляется с начальной станции с задержкой 54 минуты.

"В следующий рейс из столицы отправимся с возможной задержкой, а именно поезд №6003/6203 Киев – Козятин. Стоит слушать объявления на станциях и вокзалах", – отметили в компании

Также поезд №6201 Фастов-1 – Козятин-1 следует с задержкой 35 минут.

