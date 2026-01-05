РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9156 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
260 8

Украина нуждается в усилении ПВО и давлении на Москву, - Сибига

Сибига призвал партнеров не ослаблять давление на Россию

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о необходимости усиления ПВО и международного давления на РФ после атаки 5 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы МИД.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поддержку Украины нужно усиливать

"Ночная атака России повредила критически важную инфраструктуру по всей Украине, вызвав отключение электроэнергии на фоне минусовых температур. Каждая такая атака должна напоминать нашим партнерам, что не может быть пауз в поддержке Украины", – написал министр.

"Хотя мы продолжаем активно сотрудничать с Соединенными Штатами и европейскими партнерами для достижения мира, укрепление Украины, в частности противовоздушной обороны, и усиление давления на Москву остаются критически важными", – добавил Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ночной атаке: цель РФ – больница и энергетика. Есть жертвы и новые отключения электроэнергии. ФОТОрепортаж

Массированный удар 5 января

В ночь на 5 января 2026 года противник атаковал Украину 9 баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской и Воронежской области, а также 165 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 100 из них - "шахеды".

Чернигов враг атаковал баллистическими ракетами и беспилотниками. Под ударом оказалось одно из предприятий города.

Российские военные также нанесли массированный ракетный удар по Киевской области. В Фастовском районе погиб мирный житель. Из-за вражеской атаки обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки РФ на Киевскую область: наибольшие разрушения в Фастовском районе. ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева обломки беспилотника упали на частное медицинское учреждение - погиб человек. Из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе, куда попал снаряд в результате атаки врага, 16 перевезли в коммунальные больницы столицы. Четверо пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. 

В Полтавской области также работала ПВО. В результате падения обломков повреждена кровля здания и складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе.

Автор: 

обстрел (31178) инфраструктура (271) Сибига Андрей (737)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти з цим питанням не в телеграм пиши а скажи лідору
показать весь комментарий
05.01.2026 11:58 Ответить
Які ППО? Кулеба казав: беремо лопати і вперед.
показать весь комментарий
05.01.2026 12:33 Ответить
Це ж було вже!

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
05.01.2026 12:05 Ответить
Ти ще й досі слідкуєш за потужними пирдєжами оцих всих вилупків??
показать весь комментарий
05.01.2026 12:08 Ответить
Маю такий гештальт
показать весь комментарий
05.01.2026 12:08 Ответить
Україна потребує гільєтину та електричний стілець.
Для чого в знищеному Покровську замість оборонних рубежів та укриттів висаджували клумби та клали плитку тротуарну?
Де Баканов разом з Юзіком та Міндічем?
Чому на авто для військових збирають волонтери, а мєнтам нові авто, ще які авто, купує держава?
показать весь комментарий
05.01.2026 12:07 Ответить
Тиск на москву - це коли туди летять ракети і дрони !
А чекати на дороге ППО, щоб збивати відносно дешевий кацапський мотлах - це хибний шлях...
показать весь комментарий
05.01.2026 12:13 Ответить
А ви не крадіть.
показать весь комментарий
05.01.2026 12:15 Ответить
 
 