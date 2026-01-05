Украина нуждается в усилении ПВО и давлении на Москву, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о необходимости усиления ПВО и международного давления на РФ после атаки 5 января.

Поддержку Украины нужно усиливать

"Ночная атака России повредила критически важную инфраструктуру по всей Украине, вызвав отключение электроэнергии на фоне минусовых температур. Каждая такая атака должна напоминать нашим партнерам, что не может быть пауз в поддержке Украины", – написал министр.

"Хотя мы продолжаем активно сотрудничать с Соединенными Штатами и европейскими партнерами для достижения мира, укрепление Украины, в частности противовоздушной обороны, и усиление давления на Москву остаются критически важными", – добавил Сибига.

Массированный удар 5 января

В ночь на 5 января 2026 года противник атаковал Украину 9 баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской и Воронежской области, а также 165 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 100 из них - "шахеды".

Чернигов враг атаковал баллистическими ракетами и беспилотниками. Под ударом оказалось одно из предприятий города.

Российские военные также нанесли массированный ракетный удар по Киевской области. В Фастовском районе погиб мирный житель. Из-за вражеской атаки обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

В Оболонском районе Киева обломки беспилотника упали на частное медицинское учреждение - погиб человек. Из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе, куда попал снаряд в результате атаки врага, 16 перевезли в коммунальные больницы столицы. Четверо пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

В Полтавской области также работала ПВО. В результате падения обломков повреждена кровля здания и складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе.