Последствия атаки РФ на Киевскую область: наибольшие разрушения в Фастовском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Этой ночью Киевская область снова подверглась вражеской атаке. Последствия зафиксированы в четырех районах области. Погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Удар РФ по Славутичу

Как отмечается, в Славутиче Вышгородского района поврежден многоквартирный дом. Жителей оперативно эвакуировали, людей временно разместили в пункте обогрева на базе городской больницы, пострадавших нет.

"Из-за атаки город остался без централизованного электроснабжения - без света почти 8,5 тысячи семей, энергетики сразу начали восстановительные работы, критическая инфраструктура переведена на резервное питание, тепло и вода подаются, социальные учреждения работают от генераторов. Спасибо подразделениям ГСЧС за оперативную и слаженную работу - после завершения всех необходимых мер безопасности жители уже вернулись в свои дома. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

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Удар по Фастовскому району

В Фастовском районе зафиксированы наибольшие разрушения. Повреждены 14 частных и один многоквартирный дом, шесть гаражей, производственно-складские помещения и четыре автомобиля. В селе Кожуховка в результате атаки погиб местный житель. Спасатели ГСЧС работали всю ночь: пожары ликвидированы, аварийные службы восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, где частично оборваны сети.

Удар по Обуховскому району

В Обуховском районе взрывной волной повреждены окна частного дома. В Броварском районе повреждены жилой дом и автомобиль. В этих районах обошлось без пострадавших.











"В целом по области повреждены почти три десятка объектов - жилые дома, транспорт, производственные помещения и объекты энергетики. Все службы работают в усиленном режиме. Полиция, ГСЧС, энергетики и коммунальщики на местах, помощь людям оказывается.

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Враг снова пытается запугать и оставить нас без света и покоя. Но Киевская область держится", - отмечает глава ОГА Николай Калашник.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.

В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.

В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.

По данным Воздушных сил, враг атаковал 9 ракетами и 165 БПЛА. Обезврежено 137 дронов.

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