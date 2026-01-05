Враг атаковал 9 ракетами и 165 БПЛА. Обезврежено 137 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 5 января 2026 года противник атаковал Украину 9 баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской и Воронежской областей, а также 165 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 100 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, в центре и на востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание баллистических/зенитных управляемых ракет и 26 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 9 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.
- В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.
- В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.
