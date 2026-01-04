Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
Вечером воскресенья, 4 января, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг поднял в небо МиГ-31К
"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили ВС в 19:22.
Отбой
В 19:41 ВС сообщили об отбое воздушной тревоги.
