Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

По всей Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет российского МиГ-31К

Вечером воскресенья, 4 января, по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг поднял в небо МиГ-31К

"ВНИМАНИЕ. Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили ВС в 19:22.

Отбой

В 19:41 ВС сообщили об отбое воздушной тревоги.

Читайте также: Россия осуществила пуски "Калибров": по областям распространяется воздушная тревога

04.01.2026 19:41 Ответить
відбій
04.01.2026 19:44 Ответить
 
 