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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

По всій Україні оголошено повітряну тривогу: зафіксовано зліт російського МіГ-31К

Ввечері неділі, 4 січня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог підняв у небо МіГ-31К

"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили ПС о 19:22.

Відбій

О 19:41 ПС повідомили про відбій повітряної тривоги. 

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