Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Ввечері неділі, 4 січня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворог підняв у небо МіГ-31К
"УВАГА. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили ПС о 19:22.
Відбій
О 19:41 ПС повідомили про відбій повітряної тривоги.
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