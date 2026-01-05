Наслідки атаки РФ на Київщину: найбільші руйнування на Фастівщині. ФОТОрепортаж

Цієї ночі Київщина знову зазнала ворожої атаки. Наслідки зафіксовано у чотирьох районах області. Загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Удар РФ по Славутичу

Як зазначається, у Славутичі Вишгородського району пошкоджено багатоквартирний будинок. Мешканців оперативно евакуювали, людей тимчасово розмістили у пункті обігріву на базі міської лікарні, постраждалих немає.

"Через атаку місто залишалося без централізованого електропостачання - без світла майже 8,5 тисячі родин, енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи, критичну інфраструктуру переведено на резервне живлення, тепло і вода подаються, соціальні заклади працюють від генераторів. Дякую підрозділам ДСНС за оперативну та злагоджену роботу - після завершення всіх необхідних безпекових заходів мешканці вже повернулися до своїх осель. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

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Удар по Фастівщині

У Фастівському районі зафіксовано найбільші руйнування. Пошкоджено 14 приватних і один багатоквартирний будинок, шість гаражів, виробничо-складські приміщення та чотири автомобілі. У селі Кожухівка внаслідок атаки загинув місцевий мешканець. Рятувальники ДСНС працювали всю ніч: пожежі ліквідовано, аварійні служби відновлюють електропостачання в населених пунктах, де частково обірвано мережі.

Удар по Обухівщині

В Обухівському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку. У Броварському районі пошкоджено житловий будинок та автомобіль. У цих районах обійшлося без постраждалих.











"Загалом по області пошкоджено майже три десятки об’єктів - житлові будинки, транспорт, виробничі приміщення та об’єкти енергетики. Усі служби працюють у посиленому режимі. Поліція, ДСНС, енергетики й комунальники на місцях, допомога людям надається.

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Ворог знову намагається залякати й залишити нас без світла та спокою. Але Київщина тримається", - наголошує очільник ОВА Микола Калашник.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 5 січня російські безпілотники масовано атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено медзаклад, загинула людина.

У Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі.

На Київщині через ворожу атаку загинув чоловік, знеструмлено Славутич.

За даними Повітряних сил, ворог атакував 9 ракетами та 165 БпЛА. Знешкоджено 137 дронів.

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