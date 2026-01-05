Зеленский о ночной атаке: цель РФ - больница и энергетика. Есть жертвы и новые отключения электроэнергии. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня ночью российская армия атаковала еще одну больницу в Киеве - с действующим стационаром.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертва и пострадавшие
По его словам, пациентов пришлось эвакуировать. Есть пострадавшие. К сожалению, один человек погиб.
"Конечно, эту больницу украинцы восстановят. Такие уж они люди - украинцы всегда восстанавливают то, что разрушено. И так же работают ремонтные бригады, энергетики, все необходимые службы в тех областях, где из-за россиян новые повреждения и новые отключения. За ночь было 165 ударных дронов, из них около 100 - "шахеды", - напомнил Зеленский.
Помощь от партнеров
"И обязательно нужно не забывать нашим партнерам, что ПВО нужна каждый день, средства на производство дронов-перехватчиков - каждый день, оборудование для энергетики - каждый день. Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью. Спасибо всем, кто поддерживает наше государство и наших людей", - резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.
- В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.
- В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.
- По данным Воздушных сил, враг атаковал 9 ракетами и 165 БПЛА. Обезврежены 137 дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль