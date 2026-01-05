Зеленский о ночной атаке: цель РФ - больница и энергетика. Есть жертвы и новые отключения электроэнергии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью российская армия атаковала еще одну больницу в Киеве - с действующим стационаром.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертва и пострадавшие

По его словам, пациентов пришлось эвакуировать. Есть пострадавшие. К сожалению, один человек погиб.

"Конечно, эту больницу украинцы восстановят. Такие уж они люди - украинцы всегда восстанавливают то, что разрушено. И так же работают ремонтные бригады, энергетики, все необходимые службы в тех областях, где из-за россиян новые повреждения и новые отключения. За ночь было 165 ударных дронов, из них около 100 - "шахеды", - напомнил Зеленский.

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Помощь от партнеров

"И обязательно нужно не забывать нашим партнерам, что ПВО нужна каждый день, средства на производство дронов-перехватчиков - каждый день, оборудование для энергетики - каждый день. Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью. Спасибо всем, кто поддерживает наше государство и наших людей", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.

В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.

В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.

По данным Воздушных сил, враг атаковал 9 ракетами и 165 БПЛА. Обезврежены 137 дронов.

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