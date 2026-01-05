РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9173 посетителя онлайн
Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
1 603 8

Зеленский о ночной атаке: цель РФ - больница и энергетика. Есть жертвы и новые отключения электроэнергии. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью российская армия атаковала еще одну больницу в Киеве - с действующим стационаром.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертва и пострадавшие

По его словам, пациентов пришлось эвакуировать. Есть пострадавшие. К сожалению, один человек погиб. 

"Конечно, эту больницу украинцы восстановят. Такие уж они люди - украинцы всегда восстанавливают то, что разрушено. И так же работают ремонтные бригады, энергетики, все необходимые службы в тех областях, где из-за россиян новые повреждения и новые отключения. За ночь было 165 ударных дронов, из них около 100 - "шахеды", - напомнил Зеленский.

Читайте также: Враг атаковал Киев: повреждено медучреждение, погиб человек (обновлено). ФОТОрепортаж

удар по больнице в Киеве
удар по больнице в Киеве
удар по больнице в Киеве
удар по больнице в Киеве
удар по больнице в Киеве
удар по больнице в Киеве
удар по больнице в Киеве
удар по больнице в Киеве
удар по больнице в Киеве

Помощь от партнеров

"И обязательно нужно не забывать нашим партнерам, что ПВО нужна каждый день, средства на производство дронов-перехватчиков - каждый день, оборудование для энергетики - каждый день. Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью. Спасибо всем, кто поддерживает наше государство и наших людей", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января российские беспилотники массированно атаковали Киев. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. Повреждено медучреждение, погиб человек.
  • В Чернигове атаковано предприятие, повреждены дома и гаражи.
  • В Киевской области из-за вражеской атаки погиб мужчина, обесточен Славутич.
  • По данным Воздушных сил, враг атаковал 9 ракетами и 165 БПЛА. Обезврежены 137 дронов.

Читайте также: В Киевской области под ударом оказались энергетические объекты

Автор: 

больница (1460) Зеленский Владимир (24880) Киев (26690) обстрел (33815)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 