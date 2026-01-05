Зеленський про нічну атаку: ціль РФ - лікарня та енергетика. Є жертви і нові знеструмлення. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі російська армія атакувала ще одну лікарню у Києві - з діючим стаціонаром.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва та постраждалі
За його словами, пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула.
"Звісно, цю лікарню українці відновлять. Такі це люди - українці завжди відновлюють те, що зруйновано. І так само працюють ремонтні бригади, енергетики, усі необхідні служби в тих областях, де через росіян нові пошкодження і нові відключення. За ніч було 165 ударних дронів, із них близько 100 - "шахеди", - нагадав Зеленський.
Допомога від партнерів
"І обов’язково треба не забувати нашим партнерам, що ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів - щодня, обладнання для енергетики - щодня. Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою. Дякую всім, хто підтримує нашу державу й наших людей", - резюмує глава держави.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у ніч проти 5 січня російські безпілотники масовано атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено медзаклад, загинула людина.
- У Чернігові атаковано підприємство, пошкоджено будинки та гаражі.
- На Київщині через ворожу атаку загинув чоловік, знеструмлено Славутич.
- За даними Повітряних сил, ворог атакував 9 ракетами та 165 БпЛА. Знешкоджено 137 дронів.
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