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Новини Масований комбінований удар
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Україна потребує посилення ППО та тиску на Москву, - Сибіга

Сибіга закликав партнерів не послаблювати тиск на Росію

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про необхідність посилення ППО та міжнародного тиску на РФ після атаки 5 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі очільника МЗС.

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Підтримку України треба посилювати

"Нічна атака Росії пошкодила критично важливу інфраструктуру по всій Україні, спричинивши відключення електроенергії на тлі мінусових температур. Кожна така атака має нагадувати нашим партнерам, що не може бути пауз у підтримці України", – написав міністр.

"Хоча ми продовжуємо активно співпрацювати зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами для досягнення миру, зміцнення України, зокрема протиповітряної оборони, та посилення тиску на Москву залишаються критично важливими", – додав Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нічну атаку: ціль РФ - лікарня та енергетика. Є жертви і нові знеструмлення. ФОТОрепортаж

Масований удар 5 січня

У ніч на 5 січня 2026 року противник атакував Україну 9 балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької області, а також 165 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 100 із них - "шахеди".

Чернігів ворог атакував балістичними ракетами та безпілотниками. Під ударом опинилося одне з підприємств міста.

Російські військові також  завдали масованого ракетного удару по Київській області. У Фастівському районі загинув мирний мешканець. Через ворожу атаку знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки РФ на Київщину: найбільші руйнування на Фастівщині. ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва уламки безпілотника впали на приватний медичний заклад - загинула людина. З 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці. Четверо постраждалих, двоє з них у важкому стані. 

На Полтавщині також працювала ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлю будівлі та складське приміщення одного з підприємств у Полтавському районі.

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обстріл (35185) інфраструктура (612) Сибіга Андрій (1053)
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Топ коментарі
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Це ж було вже!

Лише посилення тиску змусить Росію серйозно поставитися до переговорів, - Цахкна Джерело: https://censor.net/ua/n3592868

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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05.01.2026 12:05 Відповісти
+2
Україна потребує гільєтину та електричний стілець.
Для чого в знищеному Покровську замість оборонних рубежів та укриттів висаджували клумби та клали плитку тротуарну?
Де Баканов разом з Юзіком та Міндічем?
Чому на авто для військових збирають волонтери, а мєнтам нові авто, ще які авто, купує держава?
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05.01.2026 12:07 Відповісти
+1
Одна і та сама балаканина 100500 раз
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05.01.2026 12:41 Відповісти

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