Україна потребує посилення ППО та тиску на Москву, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про необхідність посилення ППО та міжнародного тиску на РФ після атаки 5 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі очільника МЗС.

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Підтримку України треба посилювати

"Нічна атака Росії пошкодила критично важливу інфраструктуру по всій Україні, спричинивши відключення електроенергії на тлі мінусових температур. Кожна така атака має нагадувати нашим партнерам, що не може бути пауз у підтримці України", – написав міністр.

"Хоча ми продовжуємо активно співпрацювати зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами для досягнення миру, зміцнення України, зокрема протиповітряної оборони, та посилення тиску на Москву залишаються критично важливими", – додав Сибіга.

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Масований удар 5 січня

У ніч на 5 січня 2026 року противник атакував Україну 9 балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської та Воронезької області, а також 165 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 100 із них - "шахеди".

Чернігів ворог атакував балістичними ракетами та безпілотниками. Під ударом опинилося одне з підприємств міста.

Російські військові також завдали масованого ракетного удару по Київській області. У Фастівському районі загинув мирний мешканець. Через ворожу атаку знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення.

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В Оболонському районі Києва уламки безпілотника впали на приватний медичний заклад - загинула людина. З 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці. Четверо постраждалих, двоє з них у важкому стані.

На Полтавщині також працювала ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлю будівлі та складське приміщення одного з підприємств у Полтавському районі.