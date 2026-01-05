Зеленський анонсував ротації у дипломатичному корпусі: Сибіга представить кандидатури
У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Зокрема, йшлося про майбутні ротації у дипломатичному корпусі.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Результати та завдання дипломатичної роботи
"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків", - наголосив Зеленський.
Ротації в дипломатичному корпусі
Крім цього, президент говорив із Сибігою про ротації в дипломатичному корпусі. Очікується, що найближчий часом міністр представить відповідні кандидатури.
"Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення", - додав Зеленський.
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