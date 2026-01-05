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Зеленський анонсував ротації у дипломатичному корпусі: Сибіга представить кандидатури

Зеленський анонсував "перезавантаження" дипломатичного корпусу

У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Зокрема, йшлося про майбутні ротації у дипломатичному корпусі.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Результати та завдання дипломатичної роботи

"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків", - наголосив Зеленський.

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Ротації в дипломатичному корпусі

Крім цього, президент говорив із Сибігою про ротації в дипломатичному корпусі. Очікується, що найближчий часом міністр представить відповідні кандидатури.

"Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення", - додав Зеленський.

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Автор: 

дипломатія (716) Зеленський Володимир (28405) Сибіга Андрій (1053)
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Топ коментарі
+11
як гівно не перемішуй - все одно гівно
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05.01.2026 18:54 Відповісти
+6
Тут вся суть кадрової політики Зеленского - пересовувати чиновників з місця на місце.
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05.01.2026 18:56 Відповісти
+6
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05.01.2026 18:59 Відповісти

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