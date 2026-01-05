Зеленський анонсував ротації у дипломатичному корпусі: Сибіга представить кандидатури

У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Зокрема, йшлося про майбутні ротації у дипломатичному корпусі.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати та завдання дипломатичної роботи

"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків", - наголосив Зеленський.

Дивіться також: Зеленський зустрівся з ексочільником МЗС Кулебою: він залишиться у команді

Ротації в дипломатичному корпусі

Крім цього, президент говорив із Сибігою про ротації в дипломатичному корпусі. Очікується, що найближчий часом міністр представить відповідні кандидатури.

"Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення", - додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міноборони: "Головний принцип – технології повинні зберігати життя воїнів"