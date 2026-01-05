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Зеленський зустрівся з ексочільником МЗС Кулебою: він залишиться у команді
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексочільником МЗС Дмитром Кулебою.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
За словами Зеленського, вони обговорили ситуацію навколо України - як політичну, так і інформаційну.
"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро - в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!", - написав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП.
Які кадрові зміни передували?
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
Топ коментарі
+15 Старый зольдат
показати весь коментар05.01.2026 13:35 Відповісти Посилання
+11 Alex K #531926
показати весь коментар05.01.2026 13:22 Відповісти Посилання
+10 Ярослав Викторович
показати весь коментар05.01.2026 13:24 Відповісти Посилання
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