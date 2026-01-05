Зеленський зустрівся з ексочільником МЗС Кулебою: він залишиться у команді

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексочільником МЗС Дмитром Кулебою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами Зеленського, вони обговорили ситуацію навколо України - як політичну, так і інформаційну.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро - в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!", - написав Зеленський.







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Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП.

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Які кадрові зміни передували?

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

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