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Зеленський зустрівся з ексочільником МЗС Кулебою: він залишиться у команді

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ексочільником МЗС Дмитром Кулебою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами Зеленського, вони обговорили ситуацію навколо України - як політичну, так і інформаційну.

"Важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно. Радий, що Дмитро - в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!", - написав Зеленський.

Зеленський та Кулеба
Зеленський та Кулеба
Зеленський та Кулеба

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Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП.

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Які кадрові зміни передували?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28405) Кулеба Дмитро (3531)
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Топ коментарі
+15
Безхребетний бездар залишится у команді бездарів.
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05.01.2026 13:35 Відповісти
+11
Перестановка ліжок у борделі 🤡
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05.01.2026 13:22 Відповісти
+10
О це так потужне перезавантаження
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05.01.2026 13:24 Відповісти

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