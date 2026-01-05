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Новини Кадрові зміни
2 011 15

Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП, - указ

Кислиця буде заступником Буданова

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником голови ОП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №14/2026, опублікований на сайті Офісу Президента.

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Що відомо?

"Призначити КИСЛИЦЮ Сергія Олеговича Першим заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. 

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Які кадрові зміни передували?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28405) Кислиця Сергій (230) Офіс Президента (2106)
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Топ коментарі
+10
Яка, все ж таки рабська психологія в українських чиновників.) Бачать, що він тільки заради власного політичного виживання (не інтересів країни), тасує їх як карти і може кинути кожного, а все ж покірно погоджуються на все.
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05.01.2026 11:51 Відповісти
+4
Все вказує на те, що вся влада вже без виключення концентрується в руках однієї людини. Монархія - новий єтап «розвитку» країни.
Парламент стає ніким як і кабмін.
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05.01.2026 12:14 Відповісти
+2
Як на мене - він гарний дипломат!...
Цим і має займатися!...
Буде каву Буданову подавати!?...
Якась х- на собача!...
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05.01.2026 12:09 Відповісти

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