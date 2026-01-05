2 011 15
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП, - указ
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником голови ОП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №14/2026, опублікований на сайті Офісу Президента.
Що відомо?
"Призначити КИСЛИЦЮ Сергія Олеговича Першим заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться у документі.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.
Які кадрові зміни передували?
- Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.
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Парламент стає ніким як і кабмін.
Цим і має займатися!...
Буде каву Буданову подавати!?...
Якась х- на собача!...