Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Кислицю першим заступником голови ОП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №14/2026, опублікований на сайті Офісу Президента.

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Що відомо?

"Призначити КИСЛИЦЮ Сергія Олеговича Першим заступником Керівника Офісу Президента України", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.

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Які кадрові зміни передували?

Нагадаємо, 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.

Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко виконуватиме завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на посаді очільника Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.

Ввечері 2 січня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України, а Олега Іващенка — очільником ГУР.

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