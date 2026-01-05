Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП, — указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы ОП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №14/2026, опубликованный на сайте Офиса Президента.
Что известно
"Назначить КИСЛИЦУ Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.
Напомним, ранее Зеленский заявлял, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.
Какие кадровые изменения предшествовали?
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цим і має займатися!...
Буде каву Буданову подавати!?...
Якась х- на собача!...
Парламент стає ніким як і кабмін.