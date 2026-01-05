РУС
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП, — указ

Кислица будет заместителем Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы ОП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №14/2026, опубликованный на сайте Офиса Президента.

Что известно

"Назначить КИСЛИЦУ Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. 

Какие кадровые изменения предшествовали?

Ну хоть, что-то хорошее!👍💯
05.01.2026 11:51 Ответить
Яка, все ж таки рабська психологія в українських чиновників.) Бачать, що він тільки заради власного політичного виживання (не інтересів країни), тасує їх як карти і може кинути кожного, а все ж покірно погоджуються на все.
05.01.2026 11:51 Ответить
Це правда страшна річ. Не усвідомлюю чому завжди це повторюєтья, як і тк чим це закінчується?!(
05.01.2026 12:12 Ответить
бо гроші ******* більше за все
05.01.2026 12:21 Ответить
Як на мене - він гарний дипломат!...
Цим і має займатися!...
Буде каву Буданову подавати!?...
Якась х- на собача!...
05.01.2026 12:09 Ответить
Все вказує на те, що вся влада вже без виключення концентрується в руках однієї людини. Монархія - новий єтап «розвитку» країни.
Парламент стає ніким як і кабмін.
05.01.2026 12:14 Ответить
 
 