Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП, — указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем главы ОП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №14/2026, опубликованный на сайте Офиса Президента.

Что известно

"Назначить КИСЛИЦУ Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента.

Какие кадровые изменения предшествовали?

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

