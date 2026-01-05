Зеленский встретился с экс-главой МИД Кулебой: он останется в команде

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

По словам Зеленского, они обсудили ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную.

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине!", - написал Зеленский.







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Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП.

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Какие кадровые изменения предшествовали?

Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.

Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.

Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.

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