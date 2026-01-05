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Зеленский встретился с экс-главой МИД Кулебой: он останется в команде

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

По словам Зеленского, они обсудили ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную.

"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине!", - написал Зеленский.

Зеленский и Кулеба
Зеленский и Кулеба
Зеленский и Кулеба

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Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП.

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Какие кадровые изменения предшествовали?

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Автор: 

Зеленский Владимир (24880) Кулеба Дмитрий (2819)
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Топ комментарии
+15
Безхребетний бездар залишится у команді бездарів.
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05.01.2026 13:35 Ответить
+11
Перестановка ліжок у борделі 🤡
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05.01.2026 13:22 Ответить
+10
О це так потужне перезавантаження
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05.01.2026 13:24 Ответить

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