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Зеленский встретился с экс-главой МИД Кулебой: он останется в команде
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По словам Зеленского, они обсудили ситуацию вокруг Украины - как политическую, так и информационную.
"Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине!", - написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП.
Какие кадровые изменения предшествовали?
- Напомним, 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- Руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко будет выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на посту главы Главного управления разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова.
- Вечером 2 января президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины, а Олега Иващенко — главой ГУР.
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+15 Старый зольдат
показать весь комментарий05.01.2026 13:35 Ответить Ссылка
+11 Alex K #531926
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+10 Ярослав Викторович
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