Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міноборони: "Головний принцип – технології повинні зберігати життя воїнів"

У понеділок, 5 січня, президент Володимир Зеленський обговорив із чинним міністром цифрової трансформації та кандидатом на посаду очільника Міністерства оборони Михайлом Федоровим формат змін у роботі оборонного відомства.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Головний принцип – технологічність

"Головний принцип – технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів. Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що від початку повномасштабної війни Мінцифра була і залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України. Це стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів, сучасного звʼязку.

"Звісно, Україна абсолютно віддана дипломатії і прагне закінчити якнайшвидше цю війну. Але Росія не демонструє аналогічного підходу та затягує агресію. Будемо протидіяти цьому завдяки більшій технологічності й трансформації сфери оборони", - сказав глава держави.

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Формат змін у роботі

Президент розповів, що обговорив із Федоровим формати змін, які той готується впровадити на посаді міністра оборони України.

"За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення", - зазначив очільник держави.

Своєю чергою Федоров доповів про те, як уже реалізуються різні напрями модернізації сфери оборони України.

"Технологічні рішення вже працюють. Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тисяч знищених окупантів, за листопад було 30 тисяч підтверджених уражень, за жовтень було 26 тисяч уражень. Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захист", - заявив президент.

Нагадаємо, що 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.

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