Зеленский обсудил с Федоровым формат работы Минобороны: "Главный принцип – технологии должны сохранять жизнь воинов"

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский обсудил с действующим министром цифровой трансформации и кандидатом на пост главы Министерства обороны Михаилом Федоровым формат изменений в работе оборонного ведомства.

Об этом глава государства сообщил в телеграмме

Главный принцип – технологичность

"Главный принцип – технологичность нашей обороны должна сохранять жизни наших воинов. Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Мы должны и обязаны отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, новой тактикой", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что с начала полномасштабной войны Минцифра была и остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины. Это касается и развития рынка производителей оружия, применения дронов, современной связи.

"Конечно, Украина абсолютно предана дипломатии и стремится как можно быстрее закончить эту войну. Но Россия не демонстрирует аналогичного подхода и затягивает агрессию. Будем противодействовать этому благодаря большей технологичности и трансформации сферы обороны", - сказал глава государства.

Формат изменений в работе

Президент рассказал, что обсудил с Федоровым форматы изменений, которые тот готовится внедрить на посту министра обороны Украины.

"За неделю Михаил представит проекты необходимых решений. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление", - отметил глава государства.

В свою очередь Федоров доложил о том, как уже реализуются различные направления модернизации сферы обороны Украины.

"Технологические решения уже работают. В частности, за декабрь 2025 года верифицировано и подтверждено на видео уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов, за ноябрь было 30 тысяч подтвержденных поражений, за октябрь было 26 тысяч поражений. Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дронной составляющей нашей защиты", - заявил президент.

Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.

