Зеленский обсудил с Федоровым формат работы Минобороны: "Главный принцип – технологии должны сохранять жизнь воинов"

Зеленский обсудил с Федоровым формат работы Минобороны

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский обсудил с действующим министром цифровой трансформации и кандидатом на пост главы Министерства обороны Михаилом Федоровым формат изменений в работе оборонного ведомства. 

Об этом глава государства сообщил в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Главный принцип – технологичность

"Главный принцип – технологичность нашей обороны должна сохранять жизни наших воинов. Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Мы должны и обязаны отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, новой тактикой", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что с начала полномасштабной войны Минцифра была и остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины. Это касается и развития рынка производителей оружия, применения дронов, современной связи.

"Конечно, Украина абсолютно предана дипломатии и стремится как можно быстрее закончить эту войну. Но Россия не демонстрирует аналогичного подхода и затягивает агрессию. Будем противодействовать этому благодаря большей технологичности и трансформации сферы обороны", - сказал глава государства.

Формат изменений в работе

Президент рассказал, что обсудил с Федоровым форматы изменений, которые тот готовится внедрить на посту министра обороны Украины.

"За неделю Михаил представит проекты необходимых решений. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление", - отметил глава государства.

В свою очередь Федоров доложил о том, как уже реализуются различные направления модернизации сферы обороны Украины.

"Технологические решения уже работают. В частности, за декабрь 2025 года верифицировано и подтверждено на видео уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов, за ноябрь было 30 тысяч подтвержденных поражений, за октябрь было 26 тысяч поражений. Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дронной составляющей нашей защиты", - заявил президент.

Зеленский Владимир (23290) Минобороны (9713) Федоров Михаил (546)
+13
Завидую венесуэльцам. Там есть надежда что мадуровский кошмар закончится. Размечтался, представляю как просыпаюсь ночью, беру телефон-а тут фигак!! Америкосы на вертолётах берут Банковую, и выводят с мешком на голове сами знаете кого. А через день он уже даёт показания в Нью-Йорке, как он вместе с миндичами циферблатами упёр пару миллиардов долларов. И получает лет 80 тюремного заключения. Мечты мечты. Не с нашим счастьем
05.01.2026 17:47 Ответить
+9
05.01.2026 17:50 Ответить
+9
дешеві понти для зеленорагульного лохторату... примітивна але добре працююча технологія: не треба нічого робити, треба лише пафосно брехати і ідіоти завжди будуть в захваті. І для ЗЕлупи і для його імбіцильного лохторату форма завжди важливіша за зміст, а імітація завжди замінює реальні справи.
05.01.2026 18:00 Ответить
Головной принцип "Все шпижжить»
05.01.2026 17:45 Ответить
Нічого нового. Як пафосно "технології". Дією прикриватися. ? Шахеди вже посеред білого дня літають, наче знущаються. А тут прям "технології". Тфю....
05.01.2026 17:45 Ответить
Завидую венесуэльцам. Там есть надежда что мадуровский кошмар закончится. Размечтался, представляю как просыпаюсь ночью, беру телефон-а тут фигак!! Америкосы на вертолётах берут Банковую, и выводят с мешком на голове сами знаете кого. А через день он уже даёт показания в Нью-Йорке, как он вместе с миндичами циферблатами упёр пару миллиардов долларов. И получает лет 80 тюремного заключения. Мечты мечты. Не с нашим счастьем
05.01.2026 17:47 Ответить
05.01.2026 17:50 Ответить
Не тільки його але і шмигаля , сирського і інших заразом.
05.01.2026 18:43 Ответить
а чого не написали скільки цей родич співака Мірзояна ..накрав в мінцифри..нам би було цікаво..
05.01.2026 17:48 Ответить
дію - у кожний підрозділ
а інакше - вийдіть розбійники!
05.01.2026 17:49 Ответить
05.01.2026 17:50 Ответить
даєш введення концепції ,,бронедії,,
05.01.2026 17:54 Ответить
Технологічність потрібно розповсюджувати на все військо. Можна військовослужбовцям ТЦК видати реактивні ранці, щоб вони у вікна оповіщували. Для літа повинно бути особливо ефективно. Або маленький клейкий дрон-оповіщувач. Залетів у вікно, прилипнув до ухилянтського тіла - і "даємо 24 години на візит в ТЦК, бо інакше бум!". І в АТБ на виході поставити сканери, які реагуватимуть на червону смугу в Резерв+ і зразу пищатимуть і битимуть ухилянта струмом (не дуже сильно, тільки до прибуття групи швидкого реагування).
05.01.2026 17:57 Ответить
Зразу видно,що у вас окрема плата за вживання слова--ТЦК,
05.01.2026 17:59 Ответить
А сім років назад---це не розуміли!!!!Чи займались яйцями по 17грн. Пусте базікання для баранів і лохів
05.01.2026 17:58 Ответить
дешеві понти для зеленорагульного лохторату... примітивна але добре працююча технологія: не треба нічого робити, треба лише пафосно брехати і ідіоти завжди будуть в захваті. І для ЗЕлупи і для його імбіцильного лохторату форма завжди важливіша за зміст, а імітація завжди замінює реальні справи.
05.01.2026 18:00 Ответить
Зелупа зелупа лупа зе-луппа
( Пісня на ютубчику, прям крутиться в голові коли на сайти новин заходжу))
05.01.2026 18:09 Ответить
Не так не так. )
Зелена з****па ,зелеееена
Дорогіїе гості у менеее
Зелена салупа, за столоооом
Дорогії Гості- під столоооом
05.01.2026 18:30 Ответить
Можна авторские отдать хору Верёвки. З солістом Лисим.
показать весь комментарий
05.01.2026 18:31 Ответить
05.01.2026 18:00 Ответить
тварь
05.01.2026 18:02 Ответить
Що обговорювати з професіональним менеджером в військовій справі?
Стратегом і тактиком, який закінчив Наполеонівський університет в Трускавці.
05.01.2026 18:06 Ответить
Патужно аднака, два свєліли бронєтанкових войск і артілєріі, взялись за реформування ЗСУ, жах
05.01.2026 18:07 Ответить
Зєлєнскій і його призначенці це ... ну а далі вже суцільне брутальне матюччя...
05.01.2026 18:07 Ответить
Бізнес на крові?
Міняють ліжка пересиавляють
05.01.2026 18:07 Ответить
В міністри оборони 34 літнього?Та ладно-хуже нє будєт!!!!
05.01.2026 18:07 Ответить
На нари ішака обкуреного! Це безтолкове чмо вже майже сім років лише обговорює і обговорює, а результат відємний.
05.01.2026 18:10 Ответить
ураааааа.....
демобілізація!
армія дронів хфьодорова замінить наскирдованих тцк!!!
людей додому! роботи в окопи!
05.01.2026 18:12 Ответить
США вклали в Україну дюжеее багато мульярдів баксів.Не виключено.що "зепоцріота" прихватять як венесуельского "мудудуру" і потягнуть до мериканського суду-- "Де , наші гроші???" ""зельцман"-"які гроші???"
05.01.2026 18:15 Ответить
Як, "мудру" не вийде, як наші про це узнають, то до кордону самі доставляють
05.01.2026 18:26 Ответить
Хтось колись бачив щоб два кловуни з кварталу95 обговорювали реформу ЗСУ, яку вони будуть впроваджувати?
Це не сцена шапіто. Це серйозно.
05.01.2026 18:16 Ответить
Зеленоє:" Ми з тобою конечно не тямимо в військових справах, але якщо отримали такі посади, то повинні навчати інших, в цьому я маю досвід і хоча не служив, але у фільмі знімався і на отриманих знаннях тепер керую. А коли нікуди їхати, то займаюся перестановками кадрів.
05.01.2026 18:23 Ответить
А с Сирським немає бажання про "збереження життя воїнів" проконсультуватись? Він дасть пару гарних порад.
05.01.2026 18:26 Ответить
Это повний 3,14 мішанина гівна в зеленій ополонці то що дуби то фігня специ не плавають в цьому гадюшнику чим більше дубів тим спокійніше бонопарту
05.01.2026 18:32 Ответить
Бла-бла-бла !
05.01.2026 18:35 Ответить
Сидять два долбойоби стратєги.
Що один 🐏, що інший 🐏, нікуя не тямлять в військовій справі, як і в управлінні державою в цілому.🤦‍♂️

Яким буде перший наказ???
Всім окупантам встановити Дію та Резерв+?
Раз два! 😂
05.01.2026 18:40 Ответить
 
 