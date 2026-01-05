РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8858 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения
1 464 30

Зеленский анонсировал ротации в дипломатическом корпусе: Сибига представит кандидатуры

Зеленский анонсировал "перезагрузку" дипломатического корпуса

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. В частности, речь шла о предстоящих ротациях в дипломатическом корпусе.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты и задачи дипломатической работы

"Доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Обсудили результаты нашей дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на этот год. Главное – чтобы каждое соглашение в интересах Украины, каждое соглашение, каждое партнерство работали на сто процентов", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите также: Зеленский встретился с экс-главой МИД Кулебой: он останется в команде

Ротации в дипломатическом корпусе

Кроме этого, президент говорил с Сибигой о ротации в дипломатическом корпусе. Ожидается, что в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры.

"Учитывая необходимость неизменно результативной работы МИД Украины, будет выбрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел. Ожидаю предложений для решения", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский обсудил с Федоровым формат работы Минобороны: "Главный принцип - технологии должны сохранять жизнь воинов"

Автор: 

дипломатия (1475) Зеленский Владимир (23290) Сибига Андрей (737)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
як гівно не перемішуй - все одно гівно
показать весь комментарий
05.01.2026 18:54 Ответить
+5
показать весь комментарий
05.01.2026 18:59 Ответить
+4
Тут вся суть кадрової політики Зеленского - пересовувати чиновників з місця на місце.
показать весь комментарий
05.01.2026 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як гівно не перемішуй - все одно гівно
показать весь комментарий
05.01.2026 18:54 Ответить
ну в єрмака ще валом сосен корабельних в кармані є. ще не всих пристроїв
показать весь комментарий
05.01.2026 18:55 Ответить
«Корабельная роща»., поддутая Шишкиным маслом, 1898 г. реализм

показать весь комментарий
05.01.2026 19:18 Ответить
..
показать весь комментарий
05.01.2026 19:20 Ответить
Болгарська послиця випала в осадок - бігом на Окружну за "спецами"
показать весь комментарий
05.01.2026 18:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XeljUBfdyFw

Зеленський - найкращий торговець надією / Юрй Луценко & Дмитро Чекалкин

Гострим влучним словом краще ніж прекрасний оратора Луценко не скаже ніхто про методи та наміри зЄльної Буратіни , а саме особливо про Федорова містра оборони у т ч . Про місію Буданова , якого хоче перехитрити Єрмак посадивши на обов"язки й відповідальність , а СВОЇХ людей даватиме на виконання Єрмак...
показать весь комментарий
05.01.2026 18:56 Ответить
Тут вся суть кадрової політики Зеленского - пересовувати чиновників з місця на місце.
показать весь комментарий
05.01.2026 18:56 Ответить
В ЖЕКах теж будуть анонсовані зміни?
показать весь комментарий
05.01.2026 18:58 Ответить
це шо залізний генерал повернеться на свою бойову посаду???
показать весь комментарий
05.01.2026 18:58 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2026 18:59 Ответить
анус ЗЄлі в фас...

після звільнення дь'Єрмака свербить, не по дєтськи

.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:13 Ответить
Зеленський анусував ротації у дипломатичному корпусі ...

"- Здесь пахнет развратом !
- И падшими женщинами !..."
к/ф "Лимонадный Джо", 1964

а також групповухой мальчіков

всьо по ЗЄльоному...

.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:30 Ответить
Неужели послицу в Болгарии поменяют ?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:03 Ответить
вже !

її пасинок за борги грохнув сина зам мера Харкова і спалив... прямо посеред міста Вєна

сибіга сказав щоб їхала додому та займалась вихованням пасинка, аби більше так не робив

.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:23 Ответить
Старого Кулебу заради цих ротацій до себе в кабінет запрошував?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:05 Ответить
Посадова карусель від зелених конопель.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:06 Ответить
а що там з ≪новими≫ керівниками ОВА ?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:08 Ответить
Володя, а можеш провести ротацію військових?
Бо ці твої "пасажири", нікуя на втомлених не схожі.
Звісно, що не можеш!
Ти про#бав мобілізацію, а "ефективні" оборонні та наступальні операції Сирського, добивають тих, хто ще залишається в строю.

Нікуя не може 🤡, тільки перетасовувати своїх зелених дегенератів, створюючи бурхливу діяльність.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:10 Ответить
Путлер дає добро !
показать весь комментарий
05.01.2026 19:39 Ответить
А шо ти маєш на увазі кажучі про ротацію військових??? Як що кожен з нас може бути главою чи заступником глави ОП, то не кожен може бути командувачем виду чи роду військ ЗСУ, командиром корпусу чи бригади, командиром авіакрила чи командиром фрегата? Чи шо ти мав на увазі? га іноземець????
показать весь комментарий
05.01.2026 20:01 Ответить
Не бери до уваги Саша.
Нащо воно тобі!🤔
Читай телеграм.
Дивися 🧐 єдиний марафон.
Подорожуй Укрзалізницею.🚂🚞🚞
Хай "1000 Зеленського" тебе зігріває!
показать весь комментарий
05.01.2026 20:22 Ответить
А що з перемовинами про мир, поставили на паузу?
показать весь комментарий
05.01.2026 19:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qbXYpay3sQM

ПОРТНИКОВ: Пастка "референдуму". Після Донбасу ще 2 області? Трамп хоче "купити" Кремль | Є https://www.youtube.com/watch?v=1NHeIm6mjww ПИТАННЯ
показать весь комментарий
05.01.2026 19:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1NHeIm6mjww

Все, чим зараз Єрмак на віддалені трясе Україну вовчиними рішеннями - ЦЕЙ ПЛАН НАПИСАЛИ В КРЕМЛІ
показать весь комментарий
05.01.2026 19:24 Ответить
***** не станут леди- те же *****
показать весь комментарий
05.01.2026 19:25 Ответить
До ближчого публічного дому дійшли та набрали посліц, консулів, та два.робітників.
показать весь комментарий
05.01.2026 19:36 Ответить
Анонсуй, не анонсуй,
З цих анонсів толку х*й!
показать весь комментарий
05.01.2026 19:40 Ответить
рукі прочь от сєксалахіні!
показать весь комментарий
05.01.2026 19:50 Ответить
В Зеборделе анонсировали перемены- .лядей оставить старых,кровати переставить местами. Скоро выборы
показать весь комментарий
05.01.2026 20:10 Ответить
 
 