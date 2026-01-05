Зеленский анонсировал ротации в дипломатическом корпусе: Сибига представит кандидатуры

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. В частности, речь шла о предстоящих ротациях в дипломатическом корпусе.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

Результаты и задачи дипломатической работы

"Доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Обсудили результаты нашей дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на этот год. Главное – чтобы каждое соглашение в интересах Украины, каждое соглашение, каждое партнерство работали на сто процентов", – подчеркнул Зеленский.

Ротации в дипломатическом корпусе

Кроме этого, президент говорил с Сибигой о ротации в дипломатическом корпусе. Ожидается, что в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры.

"Учитывая необходимость неизменно результативной работы МИД Украины, будет выбрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел. Ожидаю предложений для решения", - добавил Зеленский.

