Подписана Декларация о намерениях относительно развертывания в Украине многонациональных сил после войны, - Зеленский

Украина, Франция и Великобритания подписали 6 января декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине по результатам заседания "Коалиции желающих".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", которое проводит трансляцию.

Подробности

Документ подписали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер в Париже.

Президент Франции Макрон заявил, что создание "многонациональных сил" обеспечит "своеобразную гарантию" Украине после прекращения огня, цитирует Le Monde.

Что предусмотрено

По его словам, продолжается "подготовка к созданию многонациональных сил в воздухе, на море, на земле, чтобы обеспечить определенную форму успокоения на следующий день после прекращения огня и вдали от линии соприкосновения".

"Механизмы мониторинга прекращения огня, мол, передадут под руководство США", - заявил лидер Франции.

Издание Guardian, получившее в распоряжение проект документа, подписанного по итогам "Коалиции желающих", цитирует, что в тексте говорится о том, что многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил" и обеспечат "меры успокоения в воздухе, на море и на суше" для Украины.

США будут участвовать в этом, предоставляя логистическую помощь и данные разведки. В документе также говорится об "обязательстве США поддерживать силы в случае нападения" со стороны нового нападения России.

"В ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины", - заявил Зеленский. "Вооруженные силы Украины есть и будут оставаться первой линией обороны и сдерживания агрессии", – подтвердил Макрон.

Как отметил президент Франции, численность украинской армии после прекращения войны составит 800 тысяч, западные партнеры обязались обеспечить ее поддержку.

"Мы понимаем, какая страна и на что готова – из всех стран "Коалиции желающих". Очень предметно говорили с американской стороной по поводу мониторинга, чтобы не было нарушений мира. Америка готова работать по этому поводу", - Зеленский.

