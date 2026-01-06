РУС
2 589 45

Подписана Декларация о намерениях относительно развертывания в Украине многонациональных сил после войны, - Зеленский

коалиция, желающих

Украина, Франция и Великобритания подписали 6 января декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине по результатам заседания "Коалиции желающих".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", которое проводит трансляцию.

Подробности

Документ подписали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер в Париже.

Президент Франции Макрон заявил, что создание "многонациональных сил" обеспечит "своеобразную гарантию" Украине после прекращения огня, цитирует Le Monde.

Что предусмотрено 

По его словам, продолжается "подготовка к созданию многонациональных сил в воздухе, на море, на земле, чтобы обеспечить определенную форму успокоения на следующий день после прекращения огня и вдали от линии соприкосновения".

"Механизмы мониторинга прекращения огня, мол, передадут под руководство США", - заявил лидер Франции.

  • Издание Guardian, получившее в распоряжение проект документа, подписанного по итогам "Коалиции желающих", цитирует, что в тексте говорится о том, что многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил" и обеспечат "меры успокоения в воздухе, на море и на суше" для Украины.

США будут участвовать в этом, предоставляя логистическую помощь и данные разведки. В документе также говорится об "обязательстве США поддерживать силы в случае нападения" со стороны нового нападения России.

"В ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины", - заявил Зеленский.

"Вооруженные силы Украины есть и будут оставаться первой линией обороны и сдерживания агрессии", – подтвердил Макрон.

Как отметил президент Франции, численность украинской армии после прекращения войны составит 800 тысяч, западные партнеры обязались обеспечить ее поддержку.

"Мы понимаем, какая страна и на что готова – из всех стран "Коалиции желающих". Очень предметно говорили с американской стороной по поводу мониторинга, чтобы не было нарушений мира. Америка готова работать по этому поводу", - Зеленский.

Новость дополняется

Топ комментарии
+26
Залишилася хєрня - завершити війну
***** в курсі?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:50 Ответить
+18
Невже знову попреться по світу як зі своєю Формулою миру???
показать весь комментарий
06.01.2026 20:49 Ответить
+15
меморандумна декларація безпекових гарантій!
показать весь комментарий
06.01.2026 20:53 Ответить
Невже знову попреться по світу як зі своєю Формулою миру???
показать весь комментарий
06.01.2026 20:49 Ответить
Лідар не буде ж сидіти постійно в бункері? Мівіна вже поперек горла стоїть.
Дайте йому відпустку, пора вже і відпочити від тяжкої праці, вигуляти сельодку, пошопитись...
Сьомий рік не покладаючи рук...
показать весь комментарий
06.01.2026 21:32 Ответить
Піва і на морє. Після війни.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:36 Ответить
Залишилася хєрня - завершити війну
***** в курсі?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:50 Ответить
меморандумна декларація безпекових гарантій!
показать весь комментарий
06.01.2026 20:53 Ответить
Тільки гоцає по усій Європі з тими папірцями та формулюваннями турист .паний
показать весь комментарий
06.01.2026 20:57 Ответить
Ось цей треш під назвою декларація:

Партнёры предлагают развернуть до 30 тыс. миротворцев, преимущественно в западных регионах Украины, - Le Monde Согласно предложению, Франция и Великобритания должны обеспечить основную часть сухопутных сил, а Турция будет отвечать за морскую безопасность в Чёрном море.

https://x.com/S8gy2AEgVRHyS2Q/status/2008571848016228699 6:10 PM · Jan 6, 2026
·

93
Views
показать весь комментарий
06.01.2026 21:07 Ответить
І як та Турція буде отвєчать, якщо шо? Помідори в рашку не продаватимуть? Гарантія безпеки це ЗСУ з тисячами ракет типу Томагавк, сотнями Ф-16 і міцною ПРО і ППО в руках. Ну і без гівнокомандувачів.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:49 Ответить
Так же как и сейчас. Декларация Монтрё. Во время войны боевых действий Турция, через Дарданеллы, не пропускает военные суда
показать весь комментарий
06.01.2026 21:55 Ответить
Мадуро вже напідписував, тепер тими папірцями навіть дупу підтерти не може. На Мадуру мені пох і допомагати народам позбутись диктаторів свята справа, але Трамп забив останній цвях в труну, в яку ***** засунув міжнародне право.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:39 Ответить
Декларацiя про намiри ....такого же не було.а мiряти будуть отой *** до замiсть миру.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:53 Ответить
Черговий туалетний папір ця декларація
показать весь комментарий
06.01.2026 20:54 Ответить
Скільки за чотири роки витрачено часу і грошей, а результату нуль!
Все після війни.
До закінчення війни скільки ще залишилось зустрічей провести?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:54 Ответить
Оце всі охочі, цілих двоє .
показать весь комментарий
06.01.2026 20:56 Ответить
Двоє з 26 охочих що залишилися з 30 потужних безпекових угод з саміту миру на 100 країн.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:16 Ответить
після війни
показать весь комментарий
06.01.2026 20:57 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
06.01.2026 20:58 Ответить
Как в анекдоте про цыгана и цыганенка - А не садись, подлец на жеребеночка, а то спинку поломаешь!!!
показать весь комментарий
06.01.2026 21:00 Ответить
Декларація про наміри - Зеля себе чує?
показать весь комментарий
06.01.2026 21:00 Ответить
Головне -чи розуміє .
показать весь комментарий
06.01.2026 21:01 Ответить
Хтось може пояснити навіщо іноземні сили потрібні в Україні далеко від лінії зіткнення і тільки після закінчення війни?
показать весь комментарий
06.01.2026 21:01 Ответить
Ну це типу "акт потужної підтримки"...
показать весь комментарий
06.01.2026 21:08 Ответить
Разведка, ПВО, РЄБ, обучение ЗСУ новым видам вооружений, сбор информации о том как работает их оружие, чтобы на основе этих данных либо вносить изменения в свою тактику, либо передавать собранную информацию производителю для внесения изменений в конструкцию. Особенно в авиации - у союзников есть много такого что нам очень нужно и чего у нас нет. Понятно что в качестве инструкторов для пехоты им тут делать нечего, наши могут кого хочешь учить современной войне.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:13 Ответить
А чому це ж саме не можна робити в своїх країнах?
показать весь комментарий
06.01.2026 21:33 Ответить
А кого британцам разведывать на своих островах? И обучать например наших в Украине проще - достаточно тут поселить 1 инструктора и к нему возить солдат - чем везти всех этих солдат в Великобританию. Для любой армии самое главное - это опыт, и нигде так успешно опыт не получить - как на войне. Даже если ты будешь просто находиться рядом с войной - все равно информации будет на порядки больше чем если пытаться эту информацию у себя на полигоне. Это реально нужнее самим европейцам даже чем нам, хотя конечно и от новой современной техники мы отказываться не будем.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:38 Ответить
Ці "миротворці" приїдуть на Захід України тільки після закінчення війни. Тому не буде ніякої нової техніки, розвідки чи досвіду.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:41 Ответить
Загороджувальні загони ще. Ви мабуть забули додати.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:38 Ответить
Поверьте, для этого не нужно никаких европейцев....
показать весь комментарий
06.01.2026 21:40 Ответить
Ще треба меморандуми підписати, щоб не забути.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:01 Ответить
Декларація про наміри - це ще менше ніж ''будапештський меморандум туалетний папір''.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:05 Ответить
"Меморандум" звучав якось солідніше...
показать весь комментарий
06.01.2026 21:07 Ответить
Декларація про наміри)))). Ахахаха. Але це не точно. Можливо я схожу посрати, в може і ні
показать весь комментарий
06.01.2026 21:08 Ответить
Намір посрати - серйозна річ!
показать весь комментарий
06.01.2026 21:11 Ответить
До тридцяти переможних нечуваних гарантій безпеки, семи переможних планів, і безліч платформ" про те, про це", в актив Зеленского додана ще одна декларація.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:09 Ответить
Потужно
показать весь комментарий
06.01.2026 21:11 Ответить
Путлер ясно сказав: " Любые иностранные войска на Украине - окупация. Мы этого не допустиим". Так що підписуйте що завгодно...
показать весь комментарий
06.01.2026 21:11 Ответить
Вже починає нагадувати казки про загробний світ.
показать весь комментарий
06.01.2026 21:13 Ответить
"Декларація про наміри охочих" звучить дуже обнадійливо
показать весь комментарий
06.01.2026 21:33 Ответить
"Декларація про наміри" - це "може колись за певних обставин". Потужно! Це вам не мінські угоди💩
показать весь комментарий
06.01.2026 21:36 Ответить
Якщо нова війна почнеться заберуть назад?
показать весь комментарий
06.01.2026 21:42 Ответить
Цю декларацію про наміри слід конкретизувати міждержавними договорами. Чи здатні на це буратіни?
показать весь комментарий
06.01.2026 21:45 Ответить
На що тільки не йдуть, задля капітуляції.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:09 Ответить
Хлть круть-верть, хоть верть-круть -одночленственно... (тiпо шо меморандум, шо декларацiя = слову треба)... ЗЫ... Ось така муйня, малята. за кого тока главзеб вас держе.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:22 Ответить
Будапешськмй меморандум - класична декларація про наміри.

ЗЕлена козляра намагаєттся напарити черговий фуфель. Або він дійсно тупий.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:33 Ответить
 
 