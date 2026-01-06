Подписана Декларация о намерениях относительно развертывания в Украине многонациональных сил после войны, - Зеленский
Украина, Франция и Великобритания подписали 6 января декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине по результатам заседания "Коалиции желающих".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", которое проводит трансляцию.
Подробности
Документ подписали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер в Париже.
Президент Франции Макрон заявил, что создание "многонациональных сил" обеспечит "своеобразную гарантию" Украине после прекращения огня, цитирует Le Monde.
Что предусмотрено
По его словам, продолжается "подготовка к созданию многонациональных сил в воздухе, на море, на земле, чтобы обеспечить определенную форму успокоения на следующий день после прекращения огня и вдали от линии соприкосновения".
"Механизмы мониторинга прекращения огня, мол, передадут под руководство США", - заявил лидер Франции.
- Издание Guardian, получившее в распоряжение проект документа, подписанного по итогам "Коалиции желающих", цитирует, что в тексте говорится о том, что многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил" и обеспечат "меры успокоения в воздухе, на море и на суше" для Украины.
США будут участвовать в этом, предоставляя логистическую помощь и данные разведки. В документе также говорится об "обязательстве США поддерживать силы в случае нападения" со стороны нового нападения России.
"В ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины", - заявил Зеленский.
"Вооруженные силы Украины есть и будут оставаться первой линией обороны и сдерживания агрессии", – подтвердил Макрон.
Как отметил президент Франции, численность украинской армии после прекращения войны составит 800 тысяч, западные партнеры обязались обеспечить ее поддержку.
"Мы понимаем, какая страна и на что готова – из всех стран "Коалиции желающих". Очень предметно говорили с американской стороной по поводу мониторинга, чтобы не было нарушений мира. Америка готова работать по этому поводу", - Зеленский.
Новость дополняется
Дайте йому відпустку, пора вже і відпочити від тяжкої праці, вигуляти сельодку, пошопитись...
Сьомий рік не покладаючи рук...
***** в курсі?
Партнёры предлагают развернуть до 30 тыс. миротворцев, преимущественно в западных регионах Украины, - Le Monde Согласно предложению, Франция и Великобритания должны обеспечить основную часть сухопутных сил, а Турция будет отвечать за морскую безопасность в Чёрном море.
https://x.com/S8gy2AEgVRHyS2Q/status/2008571848016228699 6:10 PM · Jan 6, 2026
·
93
Views
войныбоевых действий Турция, через Дарданеллы, не пропускает военные суда
Все після війни.
До закінчення війни скільки ще залишилось зустрічей провести?
меморандумтуалетний папір''.
ЗЕлена козляра намагаєттся напарити черговий фуфель. Або він дійсно тупий.