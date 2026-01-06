От 15 до 30 тыс. западных миротворцев могут развернуть в Украине, - СМИ

В европейских странах озвучивают разное количество миротворцев, которое потенциально могут развернуть в Украине после войны.

Об этом пишет издание Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Некоторые чиновники говорят, что в разных европейских столицах звучат разные цифры по численности контингента. Они колеблются от 15 до 20 тысяч, хотя некоторые надеются, что это будет ближе к 30 тысячам миротворцев, которые позаботятся о безопасности моря, неба и суши", - говорится в материале.

Пока не было обнародовано никаких военных планов. Однако основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, которые будут отвечать за наземный и воздушный компоненты.

В Турции дали понять, что возьмут на себя ответственность за безопасность транспортных путей в Черном море.

Также пока нет ясности относительно того, насколько близко потенциальные силы "Коалиции желающих" будут находиться к линии соприкосновения.

В разговорах с изданием большинство европейских чиновников считают, что их развернут на западе Украины для поддержки и обучения украинских войск.

Развертывание сил поддержки в Украине

