РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11686 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
939 23

От 15 до 30 тыс. западных миротворцев могут развернуть в Украине, - СМИ

Миротворцы в Украине: сколько их могут прислать?

В европейских странах озвучивают разное количество миротворцев, которое потенциально могут развернуть в Украине после войны.

Об этом пишет издание Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Некоторые чиновники говорят, что в разных европейских столицах звучат разные цифры по численности контингента. Они колеблются от 15 до 20 тысяч, хотя некоторые надеются, что это будет ближе к 30 тысячам миротворцев, которые позаботятся о безопасности моря, неба и суши", - говорится в материале.

Пока не было обнародовано никаких военных планов. Однако основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, которые будут отвечать за наземный и воздушный компоненты.

Читайте также: Несмотря на все медийные упреки россиян, нет срыва переговоров Украины и США, - Зеленский

В Турции дали понять, что возьмут на себя ответственность за безопасность транспортных путей в Черном море.

Также пока нет ясности относительно того, насколько близко потенциальные силы "Коалиции желающих" будут находиться к линии соприкосновения.

В разговорах с изданием большинство европейских чиновников считают, что их развернут на западе Украины для поддержки и обучения украинских войск.

Читайте: Европа может развернуть до 15 тыс. военных в Украине после завершения войны, - Welt

Развертывание сил поддержки в Украине

Читайте: Присутствие международных войск в Украине - это действительные гарантии безопасности, - Зеленский

Автор: 

миротворцы (1254) война в Украине (7423)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
На західному кордоні України, щоб далеко не їхати, там же ще й вбити можуть!
показать весь комментарий
06.01.2026 11:59 Ответить
+3
Навіщо скорочувати ЗСУ, щоб потім вводити іноземні війська в Україну? Хай краще партнери профінансують збільшення зарплат в ЗСУ та створення додаткових бригад.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:03 Ответить
+3
Точна цифра залежатиме від пропускної здатності генделиків на площі Ринок
показать весь комментарий
06.01.2026 12:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На західному кордоні України, щоб далеко не їхати, там же ще й вбити можуть!
показать весь комментарий
06.01.2026 11:59 Ответить
Навіщо скорочувати ЗСУ, щоб потім вводити іноземні війська в Україну? Хай краще партнери профінансують збільшення зарплат в ЗСУ та створення додаткових бригад.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:03 Ответить
Кому розповіді про європейських миротворців досі заходять, тим треба забирати гострі предмети й помістити під постійний нагляд, бо це небезпечні особи.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:04 Ответить
Точна цифра залежатиме від пропускної здатності генделиків на площі Ринок
показать весь комментарий
06.01.2026 12:04 Ответить
Ні про що. У війні де міліони 30 000.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:04 Ответить
ві Львові, Ужгороді, Тернополі, Рівному - то до дупи строни
варто запропонувати рудому розгорнути повноцінні військові бази США у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Сумах, Чернігові, а у Києві - штаб цих баз США
це так, шоби охороняти угоду за рзм
показать весь комментарий
06.01.2026 12:05 Ответить
Та канєшно... Там же небезпечно
показать весь комментарий
06.01.2026 12:08 Ответить
та й у Венесуелі небезпечно
нічого, вижили
та й ***** це має сподобатися, він ж, ****, за мир
показать весь комментарий
06.01.2026 12:09 Ответить
Ну хоч київські та львівські ресторани і кафе трохи зароблять. Не завідуйте
показать весь комментарий
06.01.2026 12:06 Ответить
Для Києва вони занадто сицкливі. Десь в Ужгороді туситимуть.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:07 Ответить
Нє, ну й серед них бувають любителі адреналіну будуть потім внукам розказувати про пережиті небезпеки
показать весь комментарий
06.01.2026 12:10 Ответить
а на гренладії?
показать весь комментарий
06.01.2026 12:10 Ответить
там вже є чимала військова база США
наразі вистачить
показать весь комментарий
06.01.2026 12:11 Ответить
нєнє!
скільки треба західних військових захистити данію від рудого імбецила?
показать весь комментарий
06.01.2026 12:13 Ответить
однієї великої наявної американської бази, яка представляє НАТО, наразі вистачить
показать весь комментарий
06.01.2026 12:14 Ответить
Ні про що.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:12 Ответить
Розмістят у...Гренландії. Бо рудий дідуган з глузду з'їхав.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:17 Ответить
- Павел может лететь в Ленинград?
- Может.
- А Женя?
- Тоже может.
- Они оба могут!
показать весь комментарий
06.01.2026 12:19 Ответить
Деякі посадовці кажуть, в європейських столицях лунають, дехто сподівається, немає ясності, вважають що розгорнуть на заході України...
показать весь комментарий
06.01.2026 12:28 Ответить
Ну от якщо просто курей випустити на вулицю і сказати - "йдіть на зюйд зюйд вест", то вони ж не підуть, будуть хаотично рухатися. А якщо підкидувати їм потроху зерняток на певній лінії, то вони рухатимуться цілком злагоджено.
показать весь комментарий
06.01.2026 12:32 Ответить
Ахах
гарний жарт
30 тисяч це кацапи стільки витрачають на штурм одного населеного пункту трохи більшого за село 🤣
показать весь комментарий
06.01.2026 12:28 Ответить
Для чого ці фантазії регулярно повторюють?
показать весь комментарий
06.01.2026 12:42 Ответить
Цю платівку про миротворців ще з 2015 крутять.
Мабуть якщо сказати 100 000 разів "халва" то у роті буде сладко
показать весь комментарий
06.01.2026 12:50 Ответить
 
 