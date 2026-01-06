Від 15 до 30 тис. західних миротворців можуть розгорнути в Україні, - ЗМІ

У європейських країнах озвучують різну кількість миротворців, яку потенційно можуть розгорнути в Україні після війни.

Про це пише видання Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Деякі посадовці кажуть, що в різних європейських столицях лунають різні цифри щодо чисельності контингенту. Коливаються вони від 15 до 20 тисяч, хоча дехто сподівається, що це буде ближче до 30 тисяч миротворців, які подбають про безпеку моря, неба і суходолу", - йдеться в матеріалі.

Наразі не було оприлюднено жодних військових планів. Проте основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія, що відповідатимуть за наземний і повітряний компоненти.

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У Туреччині дали зрозуміти, що візьмуть на себе відповідальність за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

Також наразі немає ясності щодо того, наскільки близько потенційні сили "Коаліції охочих" перебуватимуть до лінії зіткнення.

У розмовах з видання більшість європейських посадовців вважають, що їх розгорнуть на заході України для підтримки та навчання українських військ.

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Розгортання сил підтримки в Україні

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