Новости Мирные переговоры в Париже
США заявили о существенном прогрессе в переговорах относительно безопасности Украины в Париже

Встреча Коалиции желающих в Париже

Спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что американская делегация в Париже провела встречи с представителями "Коалиции желающих", украинской делегацией, европейскими партнерами, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, сторонам удалось достичь значительного прогресса, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча в Париже: что известно?

Как сообщил Уиткофф в соцсети Х, во время встречи стороны договорились относительно нескольких ключевых направлений:

  • рамок двусторонних гарантий безопасности для Украины;
  • плана экономического восстановления и процветания;
  • подхода к долгосрочным и надежным гарантиям безопасности.

В США подчеркнули, что именно устойчивые гарантии безопасности и серьезные экономические обязательства необходимы для длительного мира в Украине.

Переговоры с украинской делегацией будут продолжаться и в дальнейшем — сегодня и завтра. Американская сторона ожидает дальнейшего позитивного прогресса в ближайшее время, — добавил Уиткофф. 

Подписана декларация

Во вторник, 6 января, в Париже была подписана декларация о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ завизировали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины.

  • Издание Guardian, которое получило в распоряжение проект документа, подписанного по итогам "Коалиции желающих", цитирует, что в тексте говорится о том, что многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил" и обеспечат "меры успокоения в воздухе, на море и на суше" для Украины.

А пуйло в курсi ?
06.01.2026 21:42 Ответить
В курсі, нас зливають його буратіни.
06.01.2026 21:53 Ответить
 
 