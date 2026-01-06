США заявили о существенном прогрессе в переговорах относительно безопасности Украины в Париже

Спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что американская делегация в Париже провела встречи с представителями "Коалиции желающих", украинской делегацией, европейскими партнерами, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, сторонам удалось достичь значительного прогресса, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча в Париже: что известно?

Как сообщил Уиткофф в соцсети Х, во время встречи стороны договорились относительно нескольких ключевых направлений:

рамок двусторонних гарантий безопасности для Украины;

плана экономического восстановления и процветания;

подхода к долгосрочным и надежным гарантиям безопасности.





В США подчеркнули, что именно устойчивые гарантии безопасности и серьезные экономические обязательства необходимы для длительного мира в Украине.



Переговоры с украинской делегацией будут продолжаться и в дальнейшем — сегодня и завтра. Американская сторона ожидает дальнейшего позитивного прогресса в ближайшее время, — добавил Уиткофф.

Читайте: В США обсуждают возможность третьего срока президента Трампа

Подписана декларация

Во вторник, 6 января, в Париже была подписана декларация о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ завизировали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины.

Издание Guardian, которое получило в распоряжение проект документа, подписанного по итогам "Коалиции желающих", цитирует, что в тексте говорится о том, что многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил" и обеспечат "меры успокоения в воздухе, на море и на суше" для Украины.

Читайте также: В Париже создадут координационный центр США-Украина-"Коалиция решительных" для гарантий безопасности, - СМИ