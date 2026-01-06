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ЗЕ и СБУ: Разбор странного указа и пиара Поклада || Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Ключевой вопрос — кто станет преемником Василия Малюка.

Один сценарий: СБУ возглавляет молодой, боевой офицер — генерал-майор Евгений Хмара, нынешний руководитель ЦСО "А".

Он сформировался на российско-украинской войне, сам планировал и вел смелые операции. Другой сценарий — реализуется давнее желание Ермака привести на Банковую "своего" кандидата: Александра Поклада.

При руководстве человека, которого связывают с орбитой пророссийского газового олигарха Дмитрия Фирташа, рассчитывать на новые "Паутины" или показательные обыски у московских попов — как минимум наивно. Гораздо важнее другое: чтобы страна не вернулась к практикам и масштабам инфильтрации ФСБ, которых было слишком много во времена Баканова. Именно они, в конце концов, стали одной из причин, почему Россия смогла быстро зайти в части целых регионов почти без сопротивления.

Об этом в своем видео рассказывает журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24890) Данилюк-Ярмолаева Марина (475) Малюк Василий (146) Поклад Александр (9)
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Топ комментарии
+9
А що тут не зрозумілого? Зеля сам буде казати СБУ, хто агент Кремля, і на кого виконувати команду "Фас!".
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06.01.2026 21:07 Ответить
+8
а до цього пан Малюк був самостійною фігурою ?
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06.01.2026 21:10 Ответить
+6
З кожним днем все гірше і гірше. Дожилися. Довибиралися.
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06.01.2026 21:26 Ответить

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