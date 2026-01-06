ЗЕ і СБУ: Розбір дивного указу та піару Поклада || Без цензури. ВIДЕО
Ключове питання — хто стане наступником Василя Малюка.
Один сценарій: СБУ очолює молодий, бойовий офіцер — генерал-майор Євгеній Хмара, нинішній керівник ЦСО "А".
Він сформувався на російсько-українській війні, сам планував і вів сміливі операції. Інший сценарій — реалізується давнє бажання Єрмака привести на Банкову "свого" кандидата: Олександра Поклада.
За керівництва людини, яку пов’язують із орбітою проросійського газового олігарха Дмитра Фірташа, розраховувати на нові "Павутини" чи показові обшуки в московських попів — щонайменше наївно. Набагато важливіше інше: аби країна не повернулася до практик і масштабів інфільтрації ФСБ, яких було надто багато за часів Баканова. Саме вони, зрештою, стали однією з причин, чому Росія змогла швидко зайти в частини цілих регіонів майже без спротиву.
Про це у своєму відео розповідає журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.
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