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Новини Відео Новий голова СБУ
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ЗЕ і СБУ: Розбір дивного указу та піару Поклада || Без цензури. ВIДЕО

Ключове питання — хто стане наступником Василя Малюка.

Один сценарій: СБУ очолює молодий, бойовий офіцер — генерал-майор Євгеній Хмара, нинішній керівник ЦСО "А".

Він сформувався на російсько-українській війні, сам планував і вів сміливі операції. Інший сценарій — реалізується давнє бажання Єрмака привести на Банкову "свого" кандидата: Олександра Поклада.

За керівництва людини, яку пов’язують із орбітою проросійського газового олігарха Дмитра Фірташа, розраховувати на нові "Павутини" чи показові обшуки в московських попів — щонайменше наївно. Набагато важливіше інше: аби країна не повернулася до практик і масштабів інфільтрації ФСБ, яких було надто багато за часів Баканова. Саме вони, зрештою, стали однією з причин, чому Росія змогла швидко зайти в частини цілих регіонів майже без спротиву.

Про це у своєму відео розповідає журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28415) Данилюк-Ярмолаєва Марина (481) Малюк Василь (167) Поклад Олександр (9)
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Топ коментарі
+9
А що тут не зрозумілого? Зеля сам буде казати СБУ, хто агент Кремля, і на кого виконувати команду "Фас!".
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06.01.2026 21:07 Відповісти
+8
а до цього пан Малюк був самостійною фігурою ?
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06.01.2026 21:10 Відповісти
+6
З кожним днем все гірше і гірше. Дожилися. Довибиралися.
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06.01.2026 21:26 Відповісти

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