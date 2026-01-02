РУС
53% украинцев выступают против территориальных уступок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

53% украинцев категорически выступают против любых территориальных уступок в войне с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Территориальные уступки

опрос о территории

Для сравнения, в начале октября 2025 года такую позицию разделяли 54% опрошенных. В то же время 33% респондентов в целом готовы согласиться на территориальные потери. В октябре этот показатель составлял 38%. Доля тех, кто не смог определиться с ответом, выросла с 8% до 14%.

Социологи отмечают, что ответы респондентов существенно зависят от конкретизации возможных "территориальных потерь". Так, в случае официального признания отдельных территорий частью РФ против такого сценария выступают 58% опрошенных, тогда как 25% готовы его принять.

Передачу под контроль России территорий, которые сейчас контролирует Украина, отвергают 66% респондентов. Согласиться на такие уступки готовы 18% опрошенных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 4,3 тыс. км² территории Украины оккупировали российские войска в 2025 году. ИНФОГРАФИКА

Замораживание линии фронта

опрос о территории

В то же время в случае замораживания линии фронта без официального признания оккупированных территорий российскими против выступают 50% украинцев, а 39% заявили о готовности принять такой вариант.

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. Было опрошено 1001 гражданин в возрасте от 18 лет на всей территории Украины, контролируемой правительством.

Формальная статистическая погрешность выборки при обычных условиях не превышает 4,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров направил письмо Рубио с требованием, чтобы Трамп заставил Зеленского отказаться от Донбасса, - NYT

КМІС - ідіть нахєр зі своїми замовними опитуваннями
02.01.2026 11:57
53% можуть продемонструвати своє воєвиявлення долучившись до ЗСУ, а не загрібати жар чужими руками.
02.01.2026 12:02
Водночас у випадку заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими проти виступають 50% українців, а 39% заявили про готовність прийняти такий варіант.
Ці 50% взагалі розуміють, що останні 3 роки відбувається на фронті? А що відбувається з процесом мобілізації? Швидше за все ні. Отак працює пропаганда. Гроші , витрачені на гімномарафон і позитивних блогерів недаремно. Мізки промито якісно , ккд 50%.
02.01.2026 12:04
КМІС - ідіть нахєр зі своїми замовними опитуваннями
02.01.2026 11:57
расія ніпабідіма?
02.01.2026 12:01
Маніпуляція методом перебільшення (гіперболізація).
02.01.2026 12:04
то можна бути як Ізраїль офіційно неядерна а по факту непобедіма
02.01.2026 13:00
А чому не пабіділі північну корею до того, як в неї з'явилася ядерна зброя?
02.01.2026 13:02
А хто ж тоді пізди дав піндосам у Вʼєтнамі та Афганістані? І репожерам у Чечні, і совку в Афгані?
02.01.2026 13:08
5 колона, або просто ждун
02.01.2026 12:04
02.01.2026 12:05
02.01.2026 11:58
Так саме сталось і в квітні 2019 р. Країну раптом захопили квартальні блазні та пройдисвіти під свист та улюлюкання оскотиненої хрюкаючої маси.
02.01.2026 12:01
Не раптом. Десятиліттями населення готували до "квітня 2019", використовуючи звичайний телевізор. Тупі розважальні програмки з туалетним гумором, шоу для дебілів, пропагандистські серіальчики. А "насєлєніє" радісно це все споживало. Маємо те що заслужили.
02.01.2026 12:58
Це він до президентських виборів був таким, в коли став президентом йому разом з посвідченням видали мозок
02.01.2026 12:02
підаросія отримала території , Азовське море, Запорізьку АЕС, воду в Крим і сухопутний коридор...
США отримали корисні копалини України .
Зепідор отримав безкінечну владу , можливість абсолютно безкарно красти і робити що хоче
Ну а дурні вкраїнчіки l
02.01.2026 12:05
Воду в Крим (і Донецьк теж, доречі) вони ще не отримали, тому й не йдуть на переговори.
02.01.2026 13:00
Цей вибір показує, що для нас актуальний вислів "слабоуміє і отвага".
02.01.2026 12:03
До тебе тільки перше має відношення
02.01.2026 12:50
Радий б посміятись, але не смішно.
02.01.2026 13:03
Такий опрос треба проводити серед тих хто захищає Україну, але не тих хто ховається від призиву, або воюють в інтернеті
02.01.2026 11:59
Краще серед тих, кого планують віддати росіі.
02.01.2026 12:02
Опитування має починатись з питання, а ви особисто готові відвойовувати ці території, чи за вас має це хтось інший робити. Вони всі проти, але ніхто не хоче власноруч підтвердити своє рішення і піти воювати за кордони 91 року.
02.01.2026 12:04
Тогда те кто голосуют за сдачу Украинской земли должные тоже ответить честно на вопрос - пойдут ли они воевать когда рашисты используют отданные территории как плацдарм и пойдут дальше свежие и отдохнувшие?
02.01.2026 12:42
Я зараз бачу постійну здачу України через маштабну корупцію та відсутності озброєння в результаті неї. І чим дальше це продовжується тим менше шансів взагалі щось в подальшому зберегти.
02.01.2026 13:08
53% можуть продемонструвати своє воєвиявлення долучившись до ЗСУ, а не загрібати жар чужими руками.
02.01.2026 12:02
47 за...ну вжене 73, і то добре
02.01.2026 12:03
Вони проти на словах чи на ділі .
02.01.2026 12:03
Водночас у випадку заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими проти виступають 50% українців, а 39% заявили про готовність прийняти такий варіант.
Ці 50% взагалі розуміють, що останні 3 роки відбувається на фронті? А що відбувається з процесом мобілізації? Швидше за все ні. Отак працює пропаганда. Гроші , витрачені на гімномарафон і позитивних блогерів недаремно. Мізки промито якісно , ккд 50%.
02.01.2026 12:04
Немає ніякого сенсу в територіальних поступках, в жодному пункті мирного плану немає зміни конституції РФ із Запоріжжям та Херсоном. Ну не буде Путін міняти свій план захоплення "Новоросії", блін, він прямо про це каже.
Вам Зелька з Трампом впарят "мир без територій" чим просто подарують РФ більш зручні плацдарми для наступу.
02.01.2026 12:04
Не дай Бог хватит у кого то ума проводить референдум, нельзя сейчас раскалывать общество, это категорически недопустимо
02.01.2026 12:37
Ті шо проти ,може підуть воювати а не на діванах розмишляти
02.01.2026 12:42
Ну ухилесы вроде тебя точно не пойдут воевать. Даже если всю Украину рашистам отдать.
02.01.2026 12:44
А взагалі ці опитування так проводяться, як ніби зараз хтось реально Україні пропонує віддати шматок території й на тому розійтися)
02.01.2026 12:48
не вірю опитуванням, де справжня демократія? в таких важливих питаннях має бути застосована спрявжня пряма демократія
02.01.2026 12:49
1. Проведення подібних опитувань навіть у мирний час мусить бути заборонене законом. А під час війни... Просто немає слів. Це розвал державного управління. Або свідома політика.
2. Хто замовник опитування? Воно вартує немалих коштів. Головне - формулювання питань. Соціологи чудово знають, що це сильно впливає на результат. Питання формулює замовник. Соціологи можуть лише порадити їх змінити. Але замовник вирішує, що буде написано в опитувальнику. Хто це?
3. КМІС серед кількох відомих контор має досить смердючу репутацію ще з 2004-го і "двічи переможця" Януковича. Їхні маніпулятивні опитування на замовлення Медведчука та Тимошенко також були відомі у вузьких колах. Зараз хтось знов їх танцює. І є чітке відчуття, що ці хтось сидять на Банковій. Бурна активність останніх місяців і специфічні теми опитувань.
4. Після зміни влади керівництво КМІС - на допити. І не лише зіц-фунта Грушецького, який на публіку коментує результати. Але й старого чорта Паніотто, який там заправляв із часів Кучми.
02.01.2026 13:06
Ось що пише сам КМІС.
КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання, які стосуються війни і миру. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія).
Ітогі падвєдьом (с).
1. Замовника вирішили не світити. Власне опитування, еге ж. За власні кошти. Ті, хто в темі - посміються.
2. Опитування телефонне. Така методика вважається менш точною в усьому світі. А в Україні зараз із величезними пересуваннями населення взагалі не зрозуміла її релевантність.
3. Опитування не охоплювало біженців за кордоном та бійців на фронті. Його цінність, м'яко кажучі, сумнівна. Але комусь дуже треба вкинути певні меседжі. Тому зварганили шось на швидку руку, аби було на шо посилатись.
Іще раз. Це опитування дуже смердить. КМІС дуже смердить. Його діяльність після зміни влади має бути розслідувана. У 2004-му інформаційне прикриття підрахуйства не було покаране. І зло продовжує шкодити.
02.01.2026 13:16
 
 