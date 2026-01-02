53% украинцев выступают против территориальных уступок, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

53% украинцев категорически выступают против любых территориальных уступок в войне с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Территориальные уступки

Для сравнения, в начале октября 2025 года такую позицию разделяли 54% опрошенных. В то же время 33% респондентов в целом готовы согласиться на территориальные потери. В октябре этот показатель составлял 38%. Доля тех, кто не смог определиться с ответом, выросла с 8% до 14%.

Социологи отмечают, что ответы респондентов существенно зависят от конкретизации возможных "территориальных потерь". Так, в случае официального признания отдельных территорий частью РФ против такого сценария выступают 58% опрошенных, тогда как 25% готовы его принять.

Передачу под контроль России территорий, которые сейчас контролирует Украина, отвергают 66% респондентов. Согласиться на такие уступки готовы 18% опрошенных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 4,3 тыс. км² территории Украины оккупировали российские войска в 2025 году. ИНФОГРАФИКА

Замораживание линии фронта

В то же время в случае замораживания линии фронта без официального признания оккупированных территорий российскими против выступают 50% украинцев, а 39% заявили о готовности принять такой вариант.

Опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. Было опрошено 1001 гражданин в возрасте от 18 лет на всей территории Украины, контролируемой правительством.

Формальная статистическая погрешность выборки при обычных условиях не превышает 4,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров направил письмо Рубио с требованием, чтобы Трамп заставил Зеленского отказаться от Донбасса, - NYT