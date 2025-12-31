РУС
Лавров направил письмо Рубио с требованием, чтобы Трамп заставил Зеленского отказаться от Донбасса, - NYT

Трамп и Зеленский

На встрече в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Марку Рубио, что Дональд Трамп якобы пообещал на саммите на Аляске добиться от Украины отказа от контроля над Донбассом. После этого Кремль направил письмо с требованием публично признать это.

Об этом говорится в материале The New York Times, который ссылается на трех американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чего хотел Лавров

По словам собеседников NYT, хотя президент США положительно отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина на Аляске об отказе Украины от Донбасса, он не взял на себя обязательство заставить Зеленского это сделать.

  • Теперь, как сказали американские чиновники изданию, Лавров поручил российскому посольству в Вашингтоне отправить Рубио письмо с требованием, чтобы Трамп публично признал это.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не можем просто уйти с наших территорий, референдум не будет положительным, - Зеленский

Отмечается, что Трамп и его советники были обеспокоены. Им сказали, что Путин якобы не согласовывал это письмо. В команде Трампа рассматривали это как попытку Лаврова продемонстрировать собственное влияние на США.

22 октября, в условиях этих напряженных отношений, Трамп сделал то, на что долго не решался: он поручил Министерству финансов США наложить санкции на две крупнейшие нефтяные компании России. Один из советников объяснил, что тот "делал заявление России: "Не играйте со мной"".

Реакция Украины по Донбассу

По словам одного из советников, Трамп считал, что треть подконтрольного Украине Донбасса якобы является "незначительной территорией, о которой в Америке никто никогда не слышал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об уступках Украины территориями ради мира с РФ: "Никогда не знаешь"

Другой советник оправдал такое видение подходом из бизнеса в недвижимости: по его словам, основные условия договоренностей уже были согласованы, а спор велся только по второстепенным деталям — "как будто спорить не о самой сделке, а об отделке или дверных ручках".

  • Когда Зеленский и семь европейских лидеров прибыли в Вашингтон через три дня после визита Путина на Аляску, их миссией было донести до американского президента, что "треть означает гораздо больше".

Собравшись в Овальном кабинете, они объяснили, что вывод войск из Донбасса откроет россиянам дорогу к крупнейшим городам Украины: Харькову, Херсону, Одессе и Киеву. Однако советник Трампа сказал, что "из Донбасса в Киев — как в длинное коровье поле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока речь идет о свободной экономической зоне на Донбассе, а не о демилитаризованной, - Зеленский

Автор: 

Лавров Сергей (2399) территориальные претензии (164) территориальная целостность (337) Донбасс (26998) Трамп Дональд (7372) Рубио Марко (346)
Топ комментарии
+10
Кацапи зрозуміли що Трамп вже засвічений агент і стає ,,збитим льотчиком,, тому не соромляться і не панькаються із ним. Наостанок тикають руду морду в гівно.
показать весь комментарий
31.12.2025 16:54 Ответить
+5
Стара коняка, яку на болотах називають лавров не знає, що землі України ніхто не може роздавати. В нас Україна і в нас головна влада народ, а не так, як на болотах якесь ботоксне пуйло.
показать весь комментарий
31.12.2025 16:55 Ответить
+3
Яка дріб'язковість, просив би вже всю Україну.
показать весь комментарий
31.12.2025 16:55 Ответить
Україна в цьому світі поперек горла стала всім. Всі переймаються за *****, щоб у нього діарея не трапилась від українських бпла. Всім, здається так і чекають, коли ж Україна капітулює.
Без ЯЗ нам в цьому світі не вижити. В пізду всі гарантії, добрий арсенал ядерних боєголовок з балістичними ракетами - єдина наша гарантія.
показать весь комментарий
31.12.2025 16:56 Ответить
Саме так. Відновити ядерний статус примусити нашу злодійкувату владу можна лише новим Майданом.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:04 Ответить
так тампон повинен визнати що він ганчірка для ху*ла
показать весь комментарий
31.12.2025 16:56 Ответить
ну те що старі меріни курять, це відомо.
а от те що вони щє писати вміють? - це новина.
показать весь комментарий
31.12.2025 16:58 Ответить
Хазяін трєбуют повіновєнія! Чув, ганДонік?
показать весь комментарий
31.12.2025 16:59 Ответить
Пздц, держсекретар США отримує вказівки з кремля від "унилой лошаді".
показать весь комментарий
31.12.2025 16:59 Ответить
Лавруша щось дуже рано приклався до стакана перед новим роком, бо на тверезу голову "чєлобітную" не називають вимогою ?
показать весь комментарий
31.12.2025 17:00 Ответить
*** ему а не Донбасс!пусть Кубань Украине возвращает!
показать весь комментарий
31.12.2025 17:08 Ответить
на хєр Україні ті кацапи.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:12 Ответить
Земля треба, кацапів в море.🔱
показать весь комментарий
31.12.2025 17:29 Ответить
Покаятись і застрелитись - Трамп мав передати парабеллум
показать весь комментарий
31.12.2025 17:10 Ответить
Так й є. Оркам треба "весь Домбасс", тобто фактично - Слав'янськ. Лише контролюючи його, вони зможуть налагодити подачу води Донецьк та Маріуполь - каналом з Сіверського Донця, що починається в Райгородці біля Слав'янська. Для них це питання архіактуально, бо людям вже ж?пу помьіть нєчєм. А краснов не розуміє, навіщо та дверна ручка їм здалася (бо ж вони прямо не кажуть, що пити хочеться, й Ьлядімір Ссанич теж не каже).
показать весь комментарий
31.12.2025 17:11 Ответить
Ей малий! Скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:13 Ответить
В США при владі кацапські "шістки".
показать весь комментарий
31.12.2025 17:13 Ответить
Щось стара коняка занадто вражати на болотах почала, може в рік коня коні дивне Вибачте, бу будь ласка, за тавтологію.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:27 Ответить
А ХУ ХУ не ХО ХО стара кацапська кляча 🖕🖕🖕🖕
показать весь комментарий
31.12.2025 17:29 Ответить
Лавров не соромлячись вимагає щось від президента США! Та нічого дивного, такого б ніколи не було, якби Трамп був президентом.
показать весь комментарий
31.12.2025 17:30 Ответить
 
 