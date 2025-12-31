Лавров надіслав лист Рубіо з вимогою, щоб Трамп змусив Зеленського відмовитися від Донбасу, - NYT

На зустрічі у Нью-Йорку глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив держсекретарю США Марку Рубіо, що Дональд Трамп нібито пообіцяв на саміті на Алясці домогтися від України відмовитися від контролю над Донбасом. Після Кремль надіслав листа із вимогою публічно визнати це.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times, що посилається на трьох американських чиновників, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чого хотів Лавров

За словами співрозмовників NYT, хоча президент США позитивно відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна на Алясці про відмову України від Донбасу, він не взяв на себе зобов’язання змусити Зеленського це зробити.

Тепер, як сказали американські посадовці виданню, Лавров доручив російському посольству у Вашингтоні надіслати Рубіо листа з вимогою, щоб Трамп публічно визнав це.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо просто вийти з наших територій, референдум не буде позитивним, - Зеленський

Зазначається, що Трамп і його радники були стурбовані. Їм сказали, що Путін нібито не погоджував цей лист. У команді Трампа розглядали це як спробу Лаврова продемонструвати власний вплив на США.

22 жовтня, в умовах цих напружених відносин, Трамп зробив те, чого він довго не наважувався зробити: він доручив Міністерству фінансів США накласти санкції на дві найбільші нафтові компанії Росії. Один з радників пояснив, що той "робив заяву Росії: "Не грайтеся зі мною"".

Реакція України щодо Донбасу

За словами одного з радників, Трамп вважав, що третина підконтрольного Україні Донбасу нібито є "незначною територією, про яку в Америці ніхто ніколи не чув".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про поступки України територіями заради миру з РФ: "Ніколи не знаєш"

Інший радник виправдав таке бачення підходом із бізнесу в нерухомості: за його словами, основні умови домовленостей уже були узгоджені, а суперечка точилася лише щодо другорядних деталей — "наче сперечатися не про саму угоду, а про оздоблення чи дверні ручки".

Коли Зеленський та сім європейських лідерів прибули до Вашингтона через три дні після візиту Путіна на Аляску, їхньою місією було донести американському президенту, що "третина означає набагато більше".

Зібравшись в Овальному кабінеті, вони пояснили, що виведення військ з Донбасу відкриє дорогу росіянам до найбільших міст України: Харкова, Херсона, Одеси та Києва. Проте, радник Трампа сказав, що "з Донбасу до Києва — як до довгого коров’ячого поля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки що йдеться про вільну економічну зону на Донбасі, а не демілітаризовану, - Зеленський