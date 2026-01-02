53% українців виступають проти територіальних поступок, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

53% українців категорично виступають проти будь-яких територіальних поступок у війні з Росією.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

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Територіальні поступки

Для порівняння, на початку жовтня 2025 року таку позицію поділяли 54% опитаних. Водночас 33% респондентів загалом готові погодитися на територіальні втрати. У жовтні цей показник становив 38%. Частка тих, хто не зміг визначитися з відповіддю, зросла з 8% до 14%.

Соціологи зазначають, що відповіді респондентів суттєво залежать від конкретизації можливих "територіальних втрат". Так, у разі офіційного визнання окремих територій частиною РФ проти такого сценарію виступають 58% опитаних, тоді як 25% готові його прийняти.

Передачу під контроль Росії територій, які нині контролює Україна, відкидають 66% респондентів. Погодитися на такі поступки готові 18% опитаних.

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Замороження лінії фронту

Водночас у випадку заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими проти виступають 50% українців, а 39% заявили про готовність прийняти такий варіант.

Опитування проводилося з 26 листопада по 29 грудня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 1001 громадянина віком від 18 років на всій території України, контрольованій урядом.

Формальна статистична похибка вибірки за звичайних умов не перевищує 4,1%.

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