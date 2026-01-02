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Новини Передача територій Територіальні поступки Опитування про війну в Україні
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53% українців виступають проти територіальних поступок, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

53% українців категорично виступають проти будь-яких територіальних поступок у війні з Росією.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

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Територіальні поступки

опитування про території

Для порівняння, на початку жовтня 2025 року таку позицію поділяли 54% опитаних. Водночас 33% респондентів загалом готові погодитися на територіальні втрати. У жовтні цей показник становив 38%. Частка тих, хто не зміг визначитися з відповіддю, зросла з 8% до 14%.

Соціологи зазначають, що відповіді респондентів суттєво залежать від конкретизації можливих "територіальних втрат". Так, у разі офіційного визнання окремих територій частиною РФ проти такого сценарію виступають 58% опитаних, тоді як 25% готові його прийняти.

Передачу під контроль Росії територій, які нині контролює Україна, відкидають 66% респондентів. Погодитися на такі поступки готові 18% опитаних.

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Замороження лінії фронту

опитування про території

Водночас у випадку заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими проти виступають 50% українців, а 39% заявили про готовність прийняти такий варіант.

Опитування проводилося з 26 листопада по 29 грудня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 1001 громадянина віком від 18 років на всій території України, контрольованій урядом.

Формальна статистична похибка вибірки за звичайних умов не перевищує 4,1%.

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опитування (2214) територіальна цілісність (325) КМІС (394)
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Топ коментарі
+15
Опитування має починатись з питання, а ви особисто готові відвойовувати ці території, чи за вас має це хтось інший робити. Вони всі проти, але ніхто не хоче власноруч підтвердити своє рішення і піти воювати за кордони 91 року.
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02.01.2026 12:04 Відповісти
+14
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02.01.2026 11:58 Відповісти
+13
Водночас у випадку заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими проти виступають 50% українців, а 39% заявили про готовність прийняти такий варіант. Джерело: https://censor.net/ua/n3593497
Ці 50% взагалі розуміють, що останні 3 роки відбувається на фронті? А що відбувається з процесом мобілізації? Швидше за все ні. Отак працює пропаганда. Гроші , витрачені на гімномарафон і позитивних блогерів недаремно. Мізки промито якісно , ккд 50%.
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02.01.2026 12:04 Відповісти

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