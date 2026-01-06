Уиткофф назвал Макрона "невероятным человеком" и сообщил о продолжении переговоров

Американская сторона продолжает переговоры с Украиной по вопросам гарантий безопасности и экономического развития.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом говорится в заявлении спецпосланника США Стива Уиткоффа, цитирует Sky News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сегодня вечером Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером снова встретится с украинской делегацией. По его словам, Вашингтон и Киев "почти завершили работу над протоколами безопасности" и близки к "соглашению о процветании Украины".

Важность переговоров в Париже

На пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже Уиткофф поблагодарил Эммануэля Макрона, назвав его "невероятным человеком" и союзником в мирном процессе.

Джаред Кушнер отметил, что встречи в Мар-а-Лаго в декабре позволили решить большинство нерешенных вопросов по гарантиям безопасности. По его словам, нынешние переговоры в Париже стали важной вехой.

"Если Украина собирается заключить окончательное соглашение, она должна знать, что после этого будет в безопасности и будет иметь надежный механизм сдерживания, чтобы это больше не повторилось", - подчеркнул Кушнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписана Декларация о намерениях по развертыванию в Украине многонациональных сил после войны, - Зеленский

Дальнейшие шаги и ожидания

Уиткофф подчеркнул, что США и украинская делегация стремятся быть посредниками и помочь в мирном процессе. По его словам, американская сторона готова сделать все необходимое для завершения переговоров и достижения стабильного мира.

Именно поэтому встречи продолжатся в ближайшее время, а американские и украинские дипломаты ожидают дальнейшего прогресса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заявили о существенном прогрессе в переговорах по безопасности Украины в Париже

Встреча в Париже: что известно?

Как сообщил Уиткофф в соцсети Х, во время встречи стороны договорились относительно нескольких ключевых направлений:

рамок двусторонних гарантий безопасности для Украины;

плана экономического восстановления и процветания;

подхода к долгосрочным и надежным гарантиям безопасности.

В США подчеркнули, что именно устойчивые гарантии безопасности и серьезные экономические обязательства необходимы для длительного мира в Украине.



Переговоры с украинской делегацией будут продолжаться и в дальнейшем — сегодня и завтра. Американская сторона ожидает дальнейшего позитивного прогресса в ближайшее время, — добавил Уиткофф.

Читайте: В США обсуждают возможность третьего срока президента Трампа

Подписана Декларация

Во вторник, 6 января, в Париже была подписана декларация о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ завизировали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины.

Издание Guardian, которое получило в распоряжение проект документа, подписанного по итогам "Коалиции желающих", цитирует, что в тексте говорится о том, что многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил" и обеспечат "меры успокоения в воздухе, на море и на суше" для Украины.

Читайте также: В Париже создадут координационный центр США-Украина-"Коалиция решительных" для гарантий безопасности, - СМИ