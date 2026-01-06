РУС
Новости Мирные переговоры в Париже
Уиткофф назвал Макрона "невероятным человеком" и сообщил о продолжении переговоров

Встреча Коалиции желающих в Париже

Американская сторона продолжает переговоры с Украиной по вопросам гарантий безопасности и экономического развития.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом говорится в заявлении спецпосланника США Стива Уиткоффацитирует Sky News.

Сегодня вечером Уиткофф вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером снова встретится с украинской делегацией. По его словам, Вашингтон и Киев "почти завершили работу над протоколами безопасности" и близки к "соглашению о процветании Украины".

Важность переговоров в Париже

На пресс-конференции по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже Уиткофф поблагодарил Эммануэля Макрона, назвав его "невероятным человеком" и союзником в мирном процессе.

Джаред Кушнер отметил, что встречи в Мар-а-Лаго в декабре позволили решить большинство нерешенных вопросов по гарантиям безопасности. По его словам, нынешние переговоры в Париже стали важной вехой.

"Если Украина собирается заключить окончательное соглашение, она должна знать, что после этого будет в безопасности и будет иметь надежный механизм сдерживания, чтобы это больше не повторилось", - подчеркнул Кушнер.

Дальнейшие шаги и ожидания

Уиткофф подчеркнул, что США и украинская делегация стремятся быть посредниками и помочь в мирном процессе. По его словам, американская сторона готова сделать все необходимое для завершения переговоров и достижения стабильного мира.

Именно поэтому встречи продолжатся в ближайшее время, а американские и украинские дипломаты ожидают дальнейшего прогресса. 

Встреча в Париже: что известно?

Как сообщил Уиткофф в соцсети Х, во время встречи стороны договорились относительно нескольких ключевых направлений:

  • рамок двусторонних гарантий безопасности для Украины;
  • плана экономического восстановления и процветания;
  • подхода к долгосрочным и надежным гарантиям безопасности.

В США подчеркнули, что именно устойчивые гарантии безопасности и серьезные экономические обязательства необходимы для длительного мира в Украине.

Переговоры с украинской делегацией будут продолжаться и в дальнейшем — сегодня и завтра. Американская сторона ожидает дальнейшего позитивного прогресса в ближайшее время, — добавил Уиткофф.

Подписана Декларация

Во вторник, 6 января, в Париже была подписана декларация о намерениях по будущему развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ завизировали украинский, французский и британский лидеры Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится подписание документов о гарантиях безопасности для Украины.

  • Издание Guardian, которое получило в распоряжение проект документа, подписанного по итогам "Коалиции желающих", цитирует, что в тексте говорится о том, что многонациональные силы обеспечат "возрождение украинских вооруженных сил" и обеспечат "меры успокоения в воздухе, на море и на суше" для Украины.

Давіть на кацапів - ці переговори для них як мертвому припарки
06.01.2026 22:22 Ответить
Не може ж так бути що це все закінчиться нічим ?!
06.01.2026 22:24 Ответить
Макрон - чудовий флюгер: він то французькі війська готовий відправити, то вже готовий відновити діалог з Путлером. Завтра він ще щось героїчне набалакає, як Трамп з нульовим результатом. Але як героїчно
06.01.2026 22:25 Ответить
пропав макрон! за підрив власного рейтингу, звільнить його зєля з президентів франції і поставить дєрьмака замість нього!
06.01.2026 22:27 Ответить
На таких фото раніше Дермак в центрі був)
показать весь комментарий
як зрозуміти Вітькова (чи, може, адмінів) "США та українська делегація прагнуть бути посередниками та допомогти в мирному процесі"?? Що, зеля зараз вже посередник?
показать весь комментарий
вітькоф така душка!
наблатикався смоктати руду вісячку, і давай макрону навішувати.
дякую тобі вітькоф, що дозволив продовжувати переговори!
показать весь комментарий
