Віткофф назвав Макрона "неймовірною людиною" і повідомив про продовження переговорів
Американська сторона продовжує переговори з Україною щодо безпекових гарантій та економічного розвитку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві спецпосланця США Стіва Віткоффа, цитує Sky News.
Сьогодні увечері Віткофф разом із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером знову зустрінеться з українською делегацією. За його словами, Вашингтон і Київ "майже завершили з протоколами безпеки" і близькі до "угоди про процвітання України".
Важливість переговорів у Парижі
На пресконференції за підсумками саміту "Коаліції охочих" у Парижі Віткофф подякував Емманюелю Макрону, назвавши його "неймовірною людиною" та союзником у мирному процесі.
Джаред Кушнер зазначив, що зустрічі в Мар-а-Лаго в грудні дозволили вирішити більшість невирішених питань щодо гарантій безпеки. За його словами, нинішні переговори у Парижі стали важливою віхою.
"Якщо Україна збирається укласти остаточну угоду, вона має знати, що після цього буде в безпеці та матиме надійний механізм стримування, щоб це більше не повторилося", — підкреслив Кушнер.
Подальші кроки та очікування
Віткофф наголосив, що США та українська делегація прагнуть бути посередниками та допомогти в мирному процесі. За його словами, американська сторона готова зробити все необхідне для завершення переговорів та досягнення стабільного миру.
Саме тому, зустрічі продовжаться найближчим часом, а американські та українські дипломати очікують на подальший прогрес.
Зустріч у Парижі: що відомо?
Як повідомив Віткофф у соцмережі Х, під час зустрічі сторони домовилися за кількома ключовими напрямами:
- рамками двосторонніх гарантій безпеки для України;
- планом економічного відновлення та процвітання;
- підходу до довгострокових і надійних безпекових гарантій.
У США наголосили, що саме стійкі гарантії безпеки та серйозні економічні зобов’язання є необхідними для тривалого миру в Україні.
Переговори з українською делегацією триватимуть і надалі — сьогодні та завтра. Американська сторона очікує подальшого позитивного поступу найближчим часом, - додав Віткофф.
Підписано Декларацію
У вівторок, 6 січня, у Парижі була підписана декларація про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні. Документ завізували український, французький та британський лідери Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Кір Стармер.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться підписання документів щодо гарантій безпеки для України.
- Видання Guardian, яке отримало у розпорядження проєкт документа, підписаного за підсумками "Коаліції охочих", цитує, що в тексті йдеться про те, що багатонаціональні сили забезпечать "відродження українських збройних сил" і забезпечать "заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші" для України.
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