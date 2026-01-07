РУС
2 913 12

Андрей Бабиш назвал условие дальнейшего действия инициативы по боеприпасам

Бабиш рассказал о роли США в гарантиях безопасности

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "коалиции решительных" в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении правительства Чешской Республики по итогам переговоров.

Глава чешского правительства подчеркнул, что принял решение не сворачивать проект после консультаций с партнерами по коалиции.

  • Чехия и в дальнейшем будет выполнять роль координатора, не привлекая средства собственных граждан.

Читайте также: Поддержка Украины и безопасность Черного моря – наш приоритет, - президент Румынии Дан

Будущее "снарядной инициативы"

По словам Бабиша, окончательные детали он планирует обсудить на заседании Совета национальной безопасности, однако общее решение уже принято.

"Мы не будем отменять инициативу по боеприпасам. Проект будет продолжен, и Чешская Республика будет выполнять роль координатора. Никаких средств чешских граждан инвестировано не будет. Инициатива должна быть прозрачной и свободной от коррупции", - заявил премьер-министр.

Он также напомнил, что ранее выражал критическую позицию по поводу этого механизма, однако впоследствии смягчил риторику, подчеркнув целесообразность его реализации на более широком международном уровне.

Читайте также: Премьер Испании Санчес заявил о готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины

Саммит в Париже и гарантии безопасности

Бабиш назвал встречу в Париже "важной и отличной от предыдущих". По его словам, впервые в центре обсуждений были вопросы мира, а не только военной поддержки Украины.

Премьер обратил внимание на участие делегации США, в частности двух ключевых переговорщиков, а также на дискуссии о гарантиях безопасности после завершения боевых действий. При этом он отметил, что Чехия, как и ряд других стран, не рассматривает возможность отправки своих военных в рамках миротворческой миссии.

По мнению Бабиша, значительная часть гарантий безопасности должна быть возложена на Соединенные Штаты, что, по его словам, является необходимым условием для достижения длительного мира.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с чешским коллегой Петром Мацинкой, обсудив двусторонние отношения и последние политические события.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Париже создадут координационный центр США-Украина-"Коалиция решительных" для гарантий безопасности, - СМИ

+3
нам навіть сербські холуї Кремля постачають снаряди, міни і ще купу всього. Бо гроші не пахнуть. Впевнений що і алкаш Бабіш все продасть і привезе
07.01.2026 01:54 Ответить
+2
Будемо просто заробляти, каже нешановний пан Бабіш.
07.01.2026 00:31 Ответить
+1
Там Чеські заводи задіяні, а не Литовські чи Данські.
07.01.2026 00:42 Ответить
Будемо просто заробляти, каже нешановний пан Бабіш.
07.01.2026 00:31 Ответить
А чим він гірший за Тромба ?
07.01.2026 00:43 Ответить
А що, тобі не видно різниці між США і Чехією по всіх параметрах, починаючи від населення та кв.км.?
07.01.2026 08:36 Ответить
на *** ти треба кремлівський координатор ! хай Литва чи Данія координує більше толку буде .
07.01.2026 00:37 Ответить
Там Чеські заводи задіяні, а не Литовські чи Данські.
07.01.2026 00:42 Ответить
Ну і ? Тоді вони як Шкода стануть німецькими .
07.01.2026 00:45 Ответить
Тоді хай краще ці заводи працюють у Німеччині , однаково ціна за простий снаряд вже 8 тисяч доларів .
07.01.2026 02:52 Ответить
згадаєте мої слова з цим холуєм кремлівським не буде снарядів .
07.01.2026 01:18 Ответить
нам навіть сербські холуї Кремля постачають снаряди, міни і ще купу всього. Бо гроші не пахнуть. Впевнений що і алкаш Бабіш все продасть і привезе
07.01.2026 01:54 Ответить
Бабіш не алкаш. Він словак, тобто Фіця-2
07.01.2026 08:39 Ответить
Короче, бібішу дали ро бібішу
07.01.2026 09:12 Ответить
Путінська псарня приросла черговим ручним пуделем.
07.01.2026 09:14 Ответить
 
 