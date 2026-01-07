Андрей Бабиш назвал условие дальнейшего действия инициативы по боеприпасам

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "коалиции решительных" в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении правительства Чешской Республики по итогам переговоров.

Глава чешского правительства подчеркнул, что принял решение не сворачивать проект после консультаций с партнерами по коалиции.

Чехия и в дальнейшем будет выполнять роль координатора, не привлекая средства собственных граждан.

Будущее "снарядной инициативы"

По словам Бабиша, окончательные детали он планирует обсудить на заседании Совета национальной безопасности, однако общее решение уже принято.

"Мы не будем отменять инициативу по боеприпасам. Проект будет продолжен, и Чешская Республика будет выполнять роль координатора. Никаких средств чешских граждан инвестировано не будет. Инициатива должна быть прозрачной и свободной от коррупции", - заявил премьер-министр.

Он также напомнил, что ранее выражал критическую позицию по поводу этого механизма, однако впоследствии смягчил риторику, подчеркнув целесообразность его реализации на более широком международном уровне.

Саммит в Париже и гарантии безопасности

Бабиш назвал встречу в Париже "важной и отличной от предыдущих". По его словам, впервые в центре обсуждений были вопросы мира, а не только военной поддержки Украины.

Премьер обратил внимание на участие делегации США, в частности двух ключевых переговорщиков, а также на дискуссии о гарантиях безопасности после завершения боевых действий. При этом он отметил, что Чехия, как и ряд других стран, не рассматривает возможность отправки своих военных в рамках миротворческой миссии.

По мнению Бабиша, значительная часть гарантий безопасности должна быть возложена на Соединенные Штаты, что, по его словам, является необходимым условием для достижения длительного мира.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с чешским коллегой Петром Мацинкой, обсудив двусторонние отношения и последние политические события.

