"Перевернули страницу" после дипскандала: Украина и Чехия согласовали стратегическое партнерство
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с чешским коллегой Петром Мацинкой, обсудив двусторонние отношения и последние политические события.
Во время беседы украинский министр поздравил Мацинку с назначением на новую должность и поблагодарил Чехию за всестороннюю поддержку Украины — политическую, экономическую, военную и гуманитарную.
Усиление двустороннего партнерства
Сибига сообщил, что во время встречи обсудили недавний обмен заявлениями после скандала со спикером чешского парламента Томио Окамурой. Министры договорились "перевернуть страницу" недоразумений и усилить политический диалог на уровне МИД на основе взаимного уважения и стратегического партнерства.
"Мы договорились перевернуть страницу недавних обменов заявлениями и усилить наш политический диалог на основе взаимного уважения и стратегического партнерства. Украина и Чехия являются настоящими друзьями и союзниками", — сказал Сибига.
Он проинформировал Мацинку о заинтересованности Украины в сотрудничестве с Чехией в сфере обороны и участии чешских партнеров в восстановлении страны. Отдельно стороны обсудили ситуацию на поле боя и атаки России на энергетическую инфраструктуру.
Ситуация на политической арене и дальнейшие планы
Министры также коснулись последних мирных инициатив и согласились, что нет альтернативы принуждению России как можно скорее прекратить агрессию. Сибига пригласил Мацинку посетить Украину, и чешский коллега принял приглашение, пообещав приехать в ближайшее время.
- Ранее спикер парламента Чехии Томио Окамура в своем новогоднем обращении назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой" и выступил против вступления Украины в ЕС.
- В ответ посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал слова Окамуры позицией, сформированной под влиянием российской пропаганды.
