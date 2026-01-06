"Перевернули страницу" после дипскандала: Украина и Чехия согласовали стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с чешским коллегой Петром Мацинкой, обсудив двусторонние отношения и последние политические события.

Во время беседы украинский министр поздравил Мацинку с назначением на новую должность и поблагодарил Чехию за всестороннюю поддержку Украины — политическую, экономическую, военную и гуманитарную.

Усиление двустороннего партнерства

Сибига сообщил, что во время встречи обсудили недавний обмен заявлениями после скандала со спикером чешского парламента Томио Окамурой. Министры договорились "перевернуть страницу" недоразумений и усилить политический диалог на уровне МИД на основе взаимного уважения и стратегического партнерства.

Он проинформировал Мацинку о заинтересованности Украины в сотрудничестве с Чехией в сфере обороны и участии чешских партнеров в восстановлении страны. Отдельно стороны обсудили ситуацию на поле боя и атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Ситуация на политической арене и дальнейшие планы

Министры также коснулись последних мирных инициатив и согласились, что нет альтернативы принуждению России как можно скорее прекратить агрессию. Сибига пригласил Мацинку посетить Украину, и чешский коллега принял приглашение, пообещав приехать в ближайшее время.

Ранее спикер парламента Чехии Томио Окамура в своем новогоднем обращении назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой" и выступил против вступления Украины в ЕС.

В ответ посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал слова Окамуры позицией, сформированной под влиянием российской пропаганды.

