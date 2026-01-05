Бабиш заявил, что не принял окончательного решения о дальнейшей судьбе "снарядной инициативы" для Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что еще не принял окончательного решения относительно чешской инициативы о закупке боеприпасов для Украины. Он также планирует ознакомиться с конкретными результатами работы "Коалиции желающих" во время заседания, которое состоится 6 января.

Об этом Бабиш заявил на брифинге, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Результаты работы Коалиции желающих

"Я завтра впервые еду в Париж на заседание "Коалиции желающих", и мне интересно, что там будет обсуждаться, как это будет происходить и будет ли обсуждаться что-то конкретное... Я рад принять в этом участие, чтобы составить собственное впечатление, выяснить, что же на самом деле сделала "Коалиция желающих" с момента своего создания, чтобы узнать, что будет дальше", - сказал глава чешского правительства.

Читайте также: Премьер Чехии Бабиш посетит встречу "Коалиции желающих" 6 января

Изменений во внешней политике Чехии не будет

Бабиш также заверил, что никаких существенных изменений во внешней политике Чехии не будет.

"Конечно, у нас нет никаких изменений во внешней политике. У нас есть четкие союзники и нет никакой дискуссии о том, что что-то могло бы измениться", - сказал политик.

Чешская снарядная инициатива

В то же время премьер Чехии сказал, что пока еще не принял окончательного решения по чешской инициативе - инициативе закупки боеприпасов для Украины.

"Я еще буду вести определенные переговоры, у нас будет заседание Совета нацбезопасности... инициатива по боеприпасам — это один из пунктов, который мы там обсудим. Нам еще нужно выяснить определенную информацию, и речь идет о том, чтобы в ситуации войны никто не обворовывал украинцев на ценах на боеприпасы, и чтобы кто-то на этом непомерно не обогащался", - заявил глава правительства Чехии.

Он добавил, что коллеги по коалиции должны оставить вопрос главе правительства, и когда он сам будет иметь четкую позицию, он будет обсужден на коалиционном совете.

"Что касается ... инициативы по боеприпасам, я неоднократно говорил, что этот вопрос ... решаю я, и что когда я приду к определенному выводу, то по боеприпасной инициативе и (истребителям) F-35 я предложу решение партнерам по коалиции, и тогда мы либо согласимся, либо не согласимся", - добавил Бабиш.

Читайте также: Бабиш пообещал пересмотреть инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Что предшествовало?

Ранее Андрей Бабиш заявил о намерении отменить инициативу по боеприпасам для Украины в случае возвращения к власти.

Президент Петр Павел считает, что сворачивание инициативы Праги по поставкам боеприпасов Украине навредит прежде всего самой Чехии.

Совет национальной безопасности Чехии 7 января обсудит будущее чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских боеприпасов.

Читайте также: Чехия готовит оказание помощи Украине: это может быть продолжение "снарядной инициативы", - СМИ