Бабіш заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо подальшої долі "снарядної ініціативи" для України

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що іще не ухвалив остаточного рішення щодо чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України. Він також планує ознайомитися з конкретними результатами роботи "Коаліції охочих" під час засідання, яке відбудеться 6 січня.

Про це Бабіш заявив на брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати роботи Коаліції охочих

"Я завтра вперше їду до Парижа на засідання Коаліції охочих, і мені цікаво, що там обговорюватиметься, як це відбуватиметься і чи буде обговорюватися щось конкретне… Я радий узяти в цьому участь, щоб скласти власне враження, з’ясувати, що ж насправді зробила "Коаліція охочих" від моменту свого створення, щоб дізнатися, що буде далі",- сказав глава чеського уряду.

Читайте також: Прем’єр Чехії Бабіш відвідає зустріч "Коаліції охочих" 6 січня

Змін у зовнішній політиці Чехії не буде

Бабіш також запевнив, що жодних суттєвих змін у зовнішній політиці Чехії не буде.

"Звісно, у нас немає жодних змін у зовнішній політиці. У нас є чіткі союзники і немає жодної дискусії про те, що щось могло б змінитися",- сказав політик.

Чеська снарядна ініціатива

Водночас прем’єр Чехії сказав, що наразі іще не ухвалив остаточного рішення щодо чеської ініціативи - ініціативи закупівлі боєприпасів для України.

"Я ще вестиму певні переговори, у нас буде засідання Ради нацбезпеки... ініціатива боєприпасів — це один із пунктів, який ми там обговоримо. Нам ще потрібно з’ясувати певну інформацію, і йдеться про те, щоб у ситуації війни ніхто не обкрадав українців на цінах на боєприпаси, і щоб хтось на цьому непомірно не збагачувався", - заявив очільник уряду Чехії.

Він додав, що колеги по коаліції мають залишити питання главі уряду, і коли він сам матиме чітку позицію, воно буде обговорено на коаліційній раді.

"Що стосується … ініціативи боєприпасів, я неодноразово говорив, що це питання … вирішую я, і що коли я дійду певного висновку, то щодо боєприпасної ініціативи та (винищувачів) F-35 я запропоную рішення партнерам по коаліції, і тоді ми або погодимося, або не погодимося",- додав Бабіш.

Читайте також: Бабіш пообіцяв переглянути ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України

Що передувало?

Раніше Андрей Бабіш заявив про намір скасувати ініціативу щодо боєприпасів для України у разі повернення до влади.

Президент Петр Павел вважає, що згортання ініціативи Праги з постачання боєприпасів Україні зашкодить насамперед самій Чехії.

Рада національної безпеки Чехії 7 січня обговорить майбутнє чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських боєприпасів.

Читайте також: Чехія готує надання допомоги Україні: це може бути продовження "снарядної ініціативи", - ЗМІ