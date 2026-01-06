"Перегорнули сторінку" після дипскандалу: Україна та Чехія погодили стратегічне партнерство

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з чеським колегою Петром Мацінкою, обговоривши двосторонні відносини та останні політичні події.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Міністерства закордонних справ України.

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Під час розмови український міністр привітав Мацінку з призначенням на нову посаду та подякував Чехії за всебічну підтримку України — політичну, економічну, військову та гуманітарну.

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Посилення двостороннього партнерства

Сибіга повідомив, що під час зустрічі обговорили нещодавній обмін заявами після скандалу зі спікером чеського парламенту Томіо Окамурою. Міністри домовилися "перегорнути сторінку" непорозумінь та посилити політичний діалог на рівні МЗС на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства.

"Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства. Україна і Чехія є справжніми друзями і союзниками", — сказав Сибіга.

Він поінформував Мацінку про зацікавленість України у співпраці з Чехією у сфері оборони та участь чеських партнерів у відновленні країни. Окремо сторони обговорили ситуацію на полі бою та атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

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Ситуація на політичній арені та подальші плани

Міністри також торкнулися останніх мирних ініціатив та погодилися, що немає альтернативи примусу Росії якнайшвидше припинити агресію. Сибіга запросив Мацінку відвідати Україну, і чеський колега прийняв запрошення, пообіцявши приїхати найближчим часом.

Раніше спікер парламенту Чехії Томіо Окамура у своєму новорічному зверненні назвав президента України Володимира Зеленського та його оточення "хунтою" та виступив проти вступу України до ЄС.

У відповідь посол України у Чехії Василь Зварич назвав слова Окамури позицією, сформованою під впливом російської пропаганди.

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