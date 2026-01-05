Глава МЗС Чехії Мацінка зустрівся з послом Зваричем, який критикував чеського спікера

У понеділок, 5 січня, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка зустрівся з послом України в Чеській Республіці Василем Зваричем. Зустріч відбулася невдовзі після того, як Зварич розкритикував антиукраїнські заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зустріч пройшла в серйозній атмосфері

За словами Мацінки, сьогоднішня зустріч пройшла в серйозній атмосфері.

Чеська сторона зазначила, що це не було викликом посла. Цей захід використовується в дипломатії як форма протесту або вираження серйозної занепокоєності приймаючої країни щодо держави, яку представляє посол.

Серед іншого Мацінка та Зварич обговорили настрої частини чеського суспільства.

"Завтра я продовжу цю важливу дискусію під час телефонної розмови з моїм українським колегою, міністром Андрієм Сибігою", - повідомив глава МЗС Чехії.

Зустріч дипломатів відбулася невдовзі після того, як посол Зварич розкритикував заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури. Мацінка тоді заявив, що не вважає за правильне, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних чиновників.

Читайте також: Бабіш заявив, що український посол "порушив дипломатичні звичаї", критикуючи чеського спікера

Суперечка навколо заяв Окамури

Конфлікт виник після новорічної промови спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якій він різко розкритикував надання військової допомоги Україні, виступив проти її членства в Європейському Союзі та негативно висловився про керівництво української держави.

Ці заяви викликали гостру реакцію як у чеському політикумі, так і в Україні. 5 січня МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії через неприпустимі, на думку Києва, висловлювання Окамури.

Посол України в Празі Василь Зварич публічно розкритикував позицію спікера чеського парламенту. Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, коли іноземний дипломат відкрито оцінює заяви одного з ключових конституційних посадовців країни.

У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеської сторони та став на захист українського посла.

Читайте також: МЗС України викликає представника Чехії через антиукраїнські заяви спікера Окамури