МЗС України викликає представника Чехії через антиукраїнські заяви спікера Окамури

Міністерство закордонних справ України викликає тимчасового повіреного Чехії для розʼяснення заяв спікера нижньої палати парламенту Томіо Окамури.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дзеркальний крок

"У понеділок, 5 січня, до МЗС України буде запрошений тимчасовий повірений Чехії у звʼязку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту. Цей крок є дзеркальним стосовно виклику українського посла у Празі",- повідомив речник зовнішньополітичного відомства.

Україна цінує партнерство із Чехією

Водночас Тихий зазначив, що Україна цінує стратегічне партнерство з Чехією.

"Переконані, що ганебні заяви окремих політиків не мають робити шкоду нашій плідній двосторонній співпраці, яка посилює обидві країни, на тлі надзвичайних викликів для безпеки як України, так і Чехії та решти Європи",- наголосив речник.

Читайте також: 30 тисяч чехів підписали лист із вибаченнями Україні

Що передувало?

У новорічній промові Окамура виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського".

Згодом посол України в Чехії Василь Зварич назвав висловлення спікера нижньої палати чеського парламенту на адресу України та українців "образливими й сповненими ненависті". Дипломат висловив очікування, що чеська влада й громадянське суспільство нададуть заявам Окамури "належну оцінку".

Пізніше повідомлялося, що очільник МЗС Чехії Петр Мацінка запросить посла України в Празі Василя Зварича, щоб той пояснив свою реакцію на новорічну промову голови Палати депутатів Томіо Окамури.

Читайте також: Посла Зварича можуть викликати в МЗС Чехії через реакцію на антиукраїнську промову спікера Окамури