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Новини Ставлення чехів до війни в Україні Відносини України та Чехії
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МЗС України викликає представника Чехії через антиукраїнські заяви спікера Окамури

МЗС викликає повіреного Чехії через антиукраїнські коментарі спікера парламенту

Міністерство закордонних справ України викликає тимчасового повіреного Чехії для розʼяснення заяв спікера нижньої палати парламенту Томіо Окамури.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

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Дзеркальний крок

"У понеділок, 5 січня, до МЗС України буде запрошений тимчасовий повірений Чехії у звʼязку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту. Цей крок є дзеркальним стосовно виклику українського посла у Празі",- повідомив речник зовнішньополітичного відомства.

Україна цінує партнерство із Чехією

Водночас Тихий зазначив, що Україна цінує стратегічне партнерство з Чехією.

"Переконані, що ганебні заяви окремих політиків не мають робити шкоду нашій плідній двосторонній співпраці, яка посилює обидві країни, на тлі надзвичайних викликів для безпеки як України, так і Чехії та решти Європи",- наголосив речник.

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Що передувало?

Згодом посол України в Чехії Василь Зварич назвав висловлення спікера нижньої палати чеського парламенту на адресу України та українців "образливими й сповненими ненависті". Дипломат висловив очікування, що чеська влада й громадянське суспільство нададуть заявам Окамури "належну оцінку".

Пізніше повідомлялося, що очільник МЗС Чехії Петр Мацінка запросить посла України в Празі Василя Зварича, щоб той пояснив свою реакцію на новорічну промову голови Палати депутатів Томіо Окамури.

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Автор: 

Чехія (1852) Тихий Георгій (93)
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Топ коментарі
+6
нарешті почали огризатися, а не ковтати
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05.01.2026 16:52 Відповісти
+4
Це не дає право всілякому чеському гамну плюватися в Україну, коли і чим заманеться. Хай своїми внутрішніми проблемами займаються, а в наші нема чого лізти.
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05.01.2026 16:57 Відповісти
+4
І до Українців
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05.01.2026 17:04 Відповісти

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