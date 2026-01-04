Посла Зварича можуть викликати в МЗС Чехії через реакцію на антиукраїнську промову спікера Окамури
Очільник МЗС Чехії Петр Мацінка запросить посла України в Празі Василя Зварича, щоб той пояснив свою реакцію на новорічну промову голови Палати депутатів Томіо Окамури.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка фінансів Алена Шиллерова в ефірі телеканалу CNN Prima NEWS, повідомляє Цензор.НЕТ.
Посла Зварича можуть викликати до МЗС
"Міністр закордонних справ Петр Мацінка дав мені повноваження оголосити тут, що він викличе посла через його заяви. Реакція посла була щонайменше недоречною", - сказала чеська урядовиця.
На її думку, посол Зварич висловився "більш експресивно, ніж мало бути".
Також під час свого виступу Шиллерова нагадала, що Чехія прийняла найбільше українських біженців на душу населення.
"Я б очікувала трохи більше скромності з українського боку, бо ми прийняли найбільше біженців на душу населення", - сказала вона.
Щодо промови Окамури, Шиллерова сказала, що вона не стала б використовувати такі сильні слова. За її словами, ситуація, ймовірно, буде обговорена на коаліційній нараді.
Що передувало?
- У новорічній промові Окамура виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського".
Згодом посол України в Чехії Василь Зварич назвав висловлення спікера нижньої палати чеського парламенту на адресу України та українців "образливими й сповненими ненависті". Дипломат висловив очікування, що чеська влада й громадянське суспільство нададуть заявам Окамури "належну оцінку".
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От, якби він назвав Окамуру вузькооким фашистським підарасом, що паразитує на темі війни в Україні - це було б занадто експресивно.
Доречі, як там з чистотою раси у чеських ультраправих?
Курва, а що не злодії, а хіба не кодло, не хунта?
То може не до когось претензії, що так говорять, може ту нашу хунту вже поря за яйця?
Чи може чех має платити податки, а віляка зелена шваль то все загрібати?