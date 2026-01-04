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Новини Ставлення чехів до війни в Україні Відносини України та Чехії
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Посла Зварича можуть викликати в МЗС Чехії через реакцію на антиукраїнську промову спікера Окамури

МЗС Чехії очікує пояснень від Василя Зварича

Очільник МЗС Чехії Петр Мацінка запросить посла України в Празі Василя Зварича, щоб той пояснив свою реакцію на новорічну промову голови Палати депутатів Томіо Окамури.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка фінансів Алена Шиллерова в ефірі телеканалу CNN Prima NEWS, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Посла Зварича можуть викликати до МЗС

"Міністр закордонних справ Петр Мацінка дав мені повноваження оголосити тут, що він викличе посла через його заяви. Реакція посла була щонайменше недоречною", - сказала чеська урядовиця.

На її думку, посол Зварич висловився "більш експресивно, ніж мало бути".

Також під час свого виступу Шиллерова нагадала, що Чехія прийняла найбільше українських біженців на душу населення.

"Я б очікувала трохи більше скромності з українського боку, бо ми прийняли найбільше біженців на душу населення", - сказала вона.

Щодо промови Окамури, Шиллерова сказала, що вона не стала б використовувати такі сильні слова. За її словами, ситуація, ймовірно, буде обговорена на коаліційній нараді.

Читайте також: Спікер парламенту Чехії Окамура проти допомоги Україні: "На наші гроші крадії навколо хунти Зеленського будують туалети із золота"

Що передувало?

Згодом посол України в Чехії Василь Зварич назвав висловлення спікера нижньої палати чеського парламенту на адресу України та українців "образливими й сповненими ненависті". Дипломат висловив очікування, що чеська влада й громадянське суспільство нададуть заявам Окамури "належну оцінку".

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Автор: 

посол (1150) Чехія (1852) Зварич Василь (47)
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Топ коментарі
+19
Як на мене, то Зварич якраз дуже виважено відповів.

От, якби він назвав Окамуру вузькооким фашистським підарасом, що паразитує на темі війни в Україні - це було б занадто експресивно.

Доречі, як там з чистотою раси у чеських ультраправих?
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04.01.2026 19:32 Відповісти
+11
У новорічній промові Окамура виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського". Джерело: https://censor.net/ua/n3593781
Курва, а що не злодії, а хіба не кодло, не хунта?
То може не до когось претензії, що так говорять, може ту нашу хунту вже поря за яйця?
Чи може чех має платити податки, а віляка зелена шваль то все загрібати?
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04.01.2026 18:49 Відповісти
+10
В двох словах: "геніальний український народ" не тільки обрав злодія і мародера Вову ********** президентом, а ще й більшість у Верховній Раді з його трускавецьких холуїв. Звичайно, виповзли з своїх щілин відверті мародери з оточення Вови ********** -Міндич, Цукерман, Чернишов, які разом із шабесгоями почали мародерити, як в останній раз. Окамура сказав чисту правду, назвавши речі своїми іменами. То ж чим ви не задоволені?
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04.01.2026 19:25 Відповісти

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