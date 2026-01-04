РУС
Посла Зварича могут вызвать в МИД Чехии из-за реакции на антиукраинскую речь спикера Окамуры

МИД Чехии ожидает объяснений от Василия Зварича

Глава МИД Чехии Петр Мацинка пригласит посла Украины в Праге Василия Зварича, чтобы тот объяснил свою реакцию на новогоднюю речь председателя Палаты депутатов Томио Окамуры.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр финансов Алена Шиллерова в эфире телеканала CNN Prima NEWS, сообщает Цензор.НЕТ.

Посла Зварича могут вызвать в МИД

"Министр иностранных дел Петр Мацинка дал мне полномочия объявить здесь, что он вызовет посла из-за его заявлений. Реакция посла была как минимум неуместной", - сказала чешская чиновница.

По ее мнению, посол Зварич высказался "более экспрессивно, чем следовало бы".

Также во время своего выступления Шиллерова напомнила, что Чехия приняла больше всего украинских беженцев на душу населения.

"Я бы ожидала немного больше скромности с украинской стороны, потому что мы приняли больше всего беженцев на душу населения", - сказала она.

Что касается речи Окамуры, Шиллерова сказала, что она не стала бы использовать такие сильные слова. По ее словам, ситуация, вероятно, будет обсуждена на коалиционном совещании.

Читайте также: Спикер парламента Чехии Окамура против помощи Украине: "На наши деньги воры вокруг хунты Зеленского строят туалеты из золота"

Что предшествовало?

Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".

Читайте также: МИД Чехии раскритиковал заявления посла Украины Зварича по поводу антиукраинской речи Окамуры: Сибига ответил

Автор: 

У новорічній промові Окамура виступив проти надання військової допомоги Україні, заявивши про "злодіїв навколо хунти Зеленського". Джерело: https://censor.net/ua/n3593781
Курва, а що не злодії, а хіба не кодло, не хунта?
То може не до когось претензії, що так говорять, може ту нашу хунту вже поря за яйця?
Чи може чех має платити податки, а віляка зелена шваль то все загрібати?
04.01.2026 18:49 Ответить
Може вже досить нашим послам вилизувати зєліну дупу. ?,Що зварич мріє підсидіти свого шефа і стати міністром ?
04.01.2026 19:05 Ответить
Зварич видно мало відрізняється від чмиря Мєльника, що так вилизував Зеленьського і хейтив к 22- му році Канцлера ічПрезидента ФРН, що Німеччина відмовилась від допомоги Україні.
Зараз повтрюється той самий сценарій.
Окамурі із фсб спустили завдання- спровокувати Україну на неадекватні дії, обізвавши персонально Зеленьського крадієм.
Все, Сібіга, моментально дає команду послу- обхамити у відповідь Окамуру, " чтобі Влад Ссанічу спадобалося".
І вже Бабіш заявляє, що не буде витрачати гроші чеських громадян на Україну.
І " снарядну ініціативу " потрібно переглянути.
Ну, що долизали спину Зеленьському?
04.01.2026 19:20 Ответить
В двох словах: "геніальний український народ" не тільки обрав злодія і мародера Вову ********** президентом, а ще й більшість у Верховній Раді з його трускавецьких холуїв. Звичайно, виповзли з своїх щілин відверті мародери з оточення Вови ********** -Міндич, Цукерман, Чернишов, які разом із шабесгоями почали мародерити, як в останній раз. Окамура сказав чисту правду, назвавши речі своїми іменами. То ж чим ви не задоволені?
04.01.2026 19:25 Ответить
Як на мене, то Зварич якраз дуже виважено відповів.

От, якби він назвав Окамуру вузькооким фашистським підарасом, що паразитує на темі війни в Україні - це було б занадто експресивно.

Доречі, як там з чистотою раси у чеських ультраправих?
04.01.2026 19:32 Ответить
 
 