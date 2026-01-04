Посла Зварича могут вызвать в МИД Чехии из-за реакции на антиукраинскую речь спикера Окамуры
Глава МИД Чехии Петр Мацинка пригласит посла Украины в Праге Василия Зварича, чтобы тот объяснил свою реакцию на новогоднюю речь председателя Палаты депутатов Томио Окамуры.
Об этом заявила вице-премьер-министр, министр финансов Алена Шиллерова в эфире телеканала CNN Prima NEWS, сообщает Цензор.НЕТ.
Посла Зварича могут вызвать в МИД
"Министр иностранных дел Петр Мацинка дал мне полномочия объявить здесь, что он вызовет посла из-за его заявлений. Реакция посла была как минимум неуместной", - сказала чешская чиновница.
По ее мнению, посол Зварич высказался "более экспрессивно, чем следовало бы".
Также во время своего выступления Шиллерова напомнила, что Чехия приняла больше всего украинских беженцев на душу населения.
"Я бы ожидала немного больше скромности с украинской стороны, потому что мы приняли больше всего беженцев на душу населения", - сказала она.
Что касается речи Окамуры, Шиллерова сказала, что она не стала бы использовать такие сильные слова. По ее словам, ситуация, вероятно, будет обсуждена на коалиционном совещании.
Что предшествовало?
- В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".
Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".
Курва, а що не злодії, а хіба не кодло, не хунта?
То може не до когось претензії, що так говорять, може ту нашу хунту вже поря за яйця?
Чи може чех має платити податки, а віляка зелена шваль то все загрібати?
Зараз повтрюється той самий сценарій.
Окамурі із фсб спустили завдання- спровокувати Україну на неадекватні дії, обізвавши персонально Зеленьського крадієм.
Все, Сібіга, моментально дає команду послу- обхамити у відповідь Окамуру, " чтобі Влад Ссанічу спадобалося".
І вже Бабіш заявляє, що не буде витрачати гроші чеських громадян на Україну.
І " снарядну ініціативу " потрібно переглянути.
Ну, що долизали спину Зеленьському?
От, якби він назвав Окамуру вузькооким фашистським підарасом, що паразитує на темі війни в Україні - це було б занадто експресивно.
Доречі, як там з чистотою раси у чеських ультраправих?