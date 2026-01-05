РУС
МИД Украины вызывает представителя Чехии из-за антиукраинских заявлений спикера Окамуры

МИД вызывает поверенного Чехии из-за антиукраинских комментариев спикера парламента

Министерство иностранных дел Украины вызывает временного поверенного Чехии для разъяснения заявлений спикера нижней палаты парламента Томио Окамуры.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

Зеркальный шаг

"В понедельник, 5 января, в МИД Украины будет приглашен временный поверенный Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента. Этот шаг является зеркальным по отношению к вызову украинского посла в Праге", - сообщил спикер внешнеполитического ведомства.

Украина ценит партнерство с Чехией

В то же время Тихий отметил, что Украина ценит стратегическое партнерство с Чехией.

"Убеждены, что позорные заявления отдельных политиков не должны наносить ущерб нашему плодотворному двустороннему сотрудничеству, которое укрепляет обе страны, на фоне чрезвычайных вызовов для безопасности как Украины, так и Чехии и остальной Европы", - подчеркнул спикер.

Что предшествовало?

Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".

Позже сообщалось, что глава МИД Чехии Петр Мацинка пригласит посла Украины в Праге Василия Зварыча, чтобы тот объяснил свою реакцию на новогоднюю речь председателя Палаты депутатов Томио Окамуры.

+2
нарешті почали огризатися, а не ковтати
показать весь комментарий
05.01.2026 16:52 Ответить
+1
Ну щодо злодіїв і не посперечаєшся. Оце так лідор у нас
показать весь комментарий
05.01.2026 16:44 Ответить
+1
Шо сталося з чехами? - вибрали такого урода
показать весь комментарий
05.01.2026 16:45 Ответить
Ну щодо злодіїв і не посперечаєшся. Оце так лідор у нас
показать весь комментарий
05.01.2026 16:44 Ответить
З мадуро, такий же союзник для ****** та ***********, фіцом-недострєльонним і орбана, як з презирватива, - віагра!!
Слава Україні!! Смерть ******!!
показать весь комментарий
05.01.2026 16:56 Ответить
Це не дає право всілякому чеському гамну плюватися в Україну, коли і чим заманеться. Хай своїми внутрішніми проблемами займаються, а в наші нема чого лізти.
показать весь комментарий
05.01.2026 16:57 Ответить
це лайно відверто стало на сторону хла,
та його грабіжницької війни..
а на них самих заведені кримінальні справи за розкрадання дотацій,
та за розпалювання ворожнечі між чехами..
показать весь комментарий
05.01.2026 17:02 Ответить
найбільші злодії у нас кричать,
что ваші кращі...

і підху'ловники їм,
як у вас,
так і у нас,
просувають меми
парашії та руϟϟкава міра..
показать весь комментарий
05.01.2026 16:58 Ответить
Шо сталося з чехами? - вибрали такого урода
показать весь комментарий
05.01.2026 16:45 Ответить
частина з них повірила фашистам, популістам,
та хлу..
показать весь комментарий
05.01.2026 16:53 Ответить
це питання можна задати і до угорців, і до словаків як мінімум
показать весь комментарий
05.01.2026 16:54 Ответить
І до Українців
показать весь комментарий
05.01.2026 17:04 Ответить
Працює кацапська агентура. А наша недопрацьовує. Інформаційна війна - теж війна, і її треба вести належним чином, а не телемарахвонами балуваться за бюджетні гроші.
показать весь комментарий
05.01.2026 16:59 Ответить
нарешті почали огризатися, а не ковтати
показать весь комментарий
05.01.2026 16:52 Ответить
А йому до лампочки що ви його вкликаєте ,він вашою нотою підітре собі дупу.
показать весь комментарий
05.01.2026 16:56 Ответить
Так в чому Окамура не правий? Все вірно сказано.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:02 Ответить
 
 