МИД Украины вызывает представителя Чехии из-за антиукраинских заявлений спикера Окамуры

Министерство иностранных дел Украины вызывает временного поверенного Чехии для разъяснения заявлений спикера нижней палаты парламента Томио Окамуры.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

Зеркальный шаг

"В понедельник, 5 января, в МИД Украины будет приглашен временный поверенный Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента. Этот шаг является зеркальным по отношению к вызову украинского посла в Праге", - сообщил спикер внешнеполитического ведомства.

Украина ценит партнерство с Чехией

В то же время Тихий отметил, что Украина ценит стратегическое партнерство с Чехией.

"Убеждены, что позорные заявления отдельных политиков не должны наносить ущерб нашему плодотворному двустороннему сотрудничеству, которое укрепляет обе страны, на фоне чрезвычайных вызовов для безопасности как Украины, так и Чехии и остальной Европы", - подчеркнул спикер.

Что предшествовало?

В новогодней речи Окамура выступил против оказания военной помощи Украине, заявив о "ворах вокруг хунты Зеленского".

Впоследствии посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал высказывания спикера нижней палаты чешского парламента в адрес Украины и украинцев "оскорбительными и полными ненависти". Дипломат выразил ожидание, что чешские власти и гражданское общество дадут заявлениям Окамуры "надлежащую оценку".

Позже сообщалось, что глава МИД Чехии Петр Мацинка пригласит посла Украины в Праге Василия Зварыча, чтобы тот объяснил свою реакцию на новогоднюю речь председателя Палаты депутатов Томио Окамуры.

